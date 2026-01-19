Mega corte de agua afecta a miles en Tlaxcala y durará 4 días

GENERANDO AUDIO...

Mega corte de agua en Tlaxcala afecta a habitantes de Contla. Foto: Getty Images

Autoridades de Tlaxcala anunciaron un mega corte de agua en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi, que se lleva a cabo a partir del 19 al 22 𝗱𝗲 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼 de 2026 como parte de trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica.

Mega corte de agua en Tlaxcala afectará a Contla de Juan Cuamatzi

La medida impactará directamente a más de 3 mil personas, que habitan en la Sección Segunda, por lo que se emitió un llamado a la población para tomar previsiones ante la suspensión del servicio de agua potable.

Suspensión del servicio de agua potable en enero de 2026

El mega corte de agua está programado del 𝟭𝟵 al 𝟮𝟮 𝗱𝗲 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼 de 2026, periodo en el que se realizarán labores de mantenimiento a la infraestructura hidráulica. Estas acciones son necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de distribución en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi.

Recomendaciones ante el mega corte de agua en Tlaxcala

Ante el anuncio del mega corte de agua en Tlaxcala, las autoridades reiteraron las siguientes medidas preventivas para la población afectada:

Almacenar agua suficiente antes del inicio del corte

Utilizar el agua de manera responsable

Evitar desperdicios durante el periodo de suspensión

