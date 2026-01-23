Muere alumno de la UPTLAX; exigen justicia por atropellamiento en Tepeyanco

GENERANDO AUDIO...

La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTLAX) confirmó el fallecimiento de Iván Luna N., estudiante de 19 años, quien permanecía hospitalizado tras un accidente en Tepeyanco. El joven, quien cursaba la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, falleció alrededor de las 13:00 horas de este 22 de enero en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Accidente en Tepeyanco deja sin vida a estudiante de la UPTLAX

El accidente en Tepeyanco ocurrió cuando Iván Luna N. circulaba a bordo de una motocicleta y fue embestido por una camioneta. Tras el hecho, el conductor del vehículo involucrado abandonó el lugar, dejando al joven lesionado.

IMSS confirma fallecimiento de Iván Luna N.

Personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó el deceso del estudiante debido a las lesiones provocadas por el impacto. Luego de notificarse el fallecimiento, se activaron los protocolos correspondientes para dar aviso a las autoridades ministeriales y a los familiares del joven.

FGJE investiga muerte de alumno de la Universidad Politécnica de Tlaxcala

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) tomó conocimiento del caso y dio inicio a las diligencias legales para esclarecer los hechos. Las investigaciones se enfocan en identificar y localizar al conductor de la camioneta involucrada en el accidente, así como en determinar las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.

UPTLAX acompaña a la familia del estudiante

Desde que se registró el accidente, autoridades de la Universidad Politécnica de Tlaxcala informaron que la Rectora y personal directivo mantuvieron comunicación y acompañamiento con la familia del estudiante.

