Hallan casa de seguridad con restos humanos y equipo táctico en Tetlatlahuca

La Fiscalía General de Justicia del Estado(FGJE), en coordinación con la Guardia Nacional, localizaron restos humanos sepultados en un domicilio en Tetlatlahuca, Tlaxcala. El lugar fue identificado como casa de seguridad, era utilizado como centro de operaciones por un grupo criminal de Jalisco.

Casa de seguridad en Tetlatlahuca

Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) realizaron trabajos de exhumación en el patio del inmueble, donde localizaron un torso humano sin cabeza ni extremidades, oculto bajo una capa de cemento. Junto con los restos se aseguraron diversos indicios, entre ellos vehículos, motocicletas, camionetas y uniformes tácticos con insignias de un grupo delictivo.

Hallazgo de cuerpos en Panotla

El operativo en Tetlatlahuca está relacionado con el hallazgo registrado horas antes en el municipio de Panotla, en una obra negra situada entre las comunidades de Tezoquipan y Techachalco. Dos de las víctimas corresponden a Rolando Humberto N., alias “El Pescado”, identificado como líder criminal en Apizaco, y a su medio hermano, quien se desempeñaba como su escolta.

Declaraciones de sicarios detenidos

Los seis sicarios detenidos en un operativo de alto impacto realizado en Nanacamilpa proporcionaron datos clave sobre la ubicación de fosas clandestinas y de la casa de seguridad en Tetlatlahuca.

