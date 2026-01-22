Senadora de Morena dice que Taiwán es parte de México y le llueven burlas

GENERANDO AUDIO...

Afirmación sobre Taiwán genera reacciones en redes. Foto: Facebook de la senadora

Durante un evento educativo en Xiloxoxtla, Tlaxcala, la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, afirmó que Taiwán es parte de México, declaración que causó gran revuelo en redes sociales.

Declaración de Ana Lilia Rivera sobre Taiwán en Xiloxoxtla

La afirmación ocurrió durante la entrega de computadoras al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis 303), cuando la senadora Ana Lilia Rivera señaló que “Taiwán es uno de los lugares del país donde el desarrollo científico y tecnológico es verdaderamente impresionante“.

El fragmento fue compartido por asistentes, quienes señalaron que Taiwán no forma parte del territorio de México, con lo que le llovieron burlas en redes sociales.

Evento educativo con presencia de autoridades de Taiwán

En el evento estuvo presente Iván Lee, embajador y director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México, quien encabezó la entrega de 25 computadoras destinadas al laboratorio de la especialidad en Inteligencia Artificial (IA) del plantel.

Referencia a declaraciones previas

La senadora Ana Lilia Rivera, había sido citada días antes en medios de comunicación por sus polémicas declaraciones. En una entrevista, al ser cuestionada sobre su trabajo legislativo, la senadora respondió:

“Cuando me dicen estos días ‘¿qué ha hecho la senadora?’, con perdón de la palabra, lo primero que me pregunto es quién es el estúpido que lo pregunta”.

