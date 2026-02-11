Pánico en Tlaxcala: intentan “levantar” al tiktoker Ikonic Gamer

GENERANDO AUDIO...

Intento de secuestro a tiktoker y gamer Ikonic en Tlaxcala. Foto: Gettyimages

Un intento de secuestro en Tlaxcala puso en riesgo la integridad del influencer y gamer Ikonic, conocido en redes sociales como “Ikonic Gamer”. La noche del martes, Edwin N fue atacado por, al menos, seis sujetos armados que irrumpieron en su negocio, ubicado sobre la calle Prolongación Porfirio Díaz, en pleno centro de Tlaxcala.

Ataque a Ikonic Gamer en su estudio de videojuegos

El influencer Ikonic se encontraba atendiendo a un cliente, cuando los agresores, vestidos de negro, ingresaron al local y comenzaron a golpearlo. La pareja de la víctima intentó intervenir, pero fue empujada por los sujetos. Durante el forcejeo, los atacantes lograron sacar a Ikonic Gamer del establecimiento, pero no pudieron subirlo a su vehículo. Los agresores huyeron a bordo de una camioneta tipo Pick-Up blanca.

Posible vínculo con extorsión a influencers en Tlaxcala

El incidente no sería un robo común, sino un acto dirigido contra el influencer Ikonic. Se presume que podría estar relacionado con un grupo de extorsionadores, dado que el creador de contenido habría recibido amenazas previas a través de sus redes sociales. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) tomó conocimiento del caso e inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar si existe una red de extorsión a comerciantes.

Respuesta de la policía de Tlaxcala ante el intento de secuestro

Elementos de la Policía Municipal y Estatal se movilizaron al lugar e implementaron un operativo para localizar la camioneta blanca usada por los atacantes, sin resultados hasta el momento. Las autoridades reiteraron que el caso está bajo investigación y que se revisan videos de seguridad y declaraciones de testigos para identificar a los responsables del intento de secuestro del influencer Ikonic.

Repercusiones en redes sociales de Ikonic Gamer

Tras los hechos, usuarios de redes sociales compartieron su preocupación por la seguridad de Ikonic Gamer y otros creadores de contenido en Tlaxcala.

