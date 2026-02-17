Cierre de vialidades por Carnaval Infantil en Tlaxcala este 17 de febrero: calles afectadas y horarios
Con motivo del Carnaval Infantil de Tlaxcala 2026, que se llevarán a cabo este martes 17 de febrero en el centro de la capital, autoridades informaron sobre cierre de vialidades y cortes a la circulación desde las 8:30 de la mañana.
De acuerdo con el aviso oficial, las restricciones vehiculares aplicarán en diversas calles del primer cuadro de la ciudad debido al desfile infantil programado como parte de las actividades del carnaval.
Calles con cierre de vialidades por Carnaval Tlaxcala 2026
Las autoridades detallaron que el cierre de vialidades en Tlaxcala abarcará:
- Avenida Benito Juárez
- Avenida Vicente Guerrero
- Porfirio Díaz
- Avenida Miguel Lardizábal
- Calle Miguel Guridi y Alcocer
- Calle Zitlalpopócatl
- Calle Alonso Escalona
- Calle Miguel N. Lira
- Calle Justo Sierra
- Guillermo Valle
El recorrido contempla puntos como Plaza de la Constitución, Portal Grande, Portal Chico, Plaza Xicohténcatl y las inmediaciones del Palacio de Gobierno.
Carnaval Infantil forma parte del Carnaval Tlaxcala 2026
El Carnaval Tlaxcala 2026 se realiza del 12 al 17 de febrero e incluye diversas actividades culturales y desfiles. El martes 17 de febrero está programado el Carnaval Infantil, motivo por el cual se implementará el cierre de vialidades.
El aviso fue difundido por dependencias estatales vinculadas a educación, cultura y seguridad, como parte del operativo implementado para el desarrollo de las actividades del carnaval.
Recomendaciones ante el cierre de vialidades en Tlaxcala
Ante el cierre de vialidades por el Carnaval Infantil, se recomienda:
- Salir con anticipación
- Consultar rutas alternas
- Atender indicaciones de autoridades de tránsito
- Considerar posibles afectaciones en el transporte público
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a tomar precauciones durante el martes 17 de febrero, fecha en la que se espera concentración de asistentes en el centro de la ciudad.
