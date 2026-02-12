Sorprende remolino de tierra en carretera de Tlaxcala

GENERANDO AUDIO...

Remolino de tierra sorprende desde la carretera. Foto: GettyImages

Un remolino de tierra se formó en campos de cultivo del municipio de Huamantla, fenómeno también conocido como “dust devil”, el cual fue visible desde la carretera Huamantla-Terrenate. El evento ocurrió bajo condiciones de cielo despejado y altas temperaturas en clima seco.

¿Qué es un “dust devil” y cómo se forma?

El “dust devil” es un fenómeno atmosférico que se genera cuando el suelo se calienta de manera intensa por la radiación solar. Este calentamiento provoca que el aire cercano a la superficie ascienda rápidamente y, bajo ciertas condiciones, comience a girar, formando una columna de aire en rotación.

A diferencia de un tornado, el remolino de tierra no está asociado a tormentas ni a nubes de gran desarrollo vertical. Se presenta con cielo despejado y en condiciones de clima seco. Su duración suele ser breve y su diámetro reducido.

Diferencia entre un “dust devil” y tornado

Aunque por su forma tubular puede asemejarse a un tornado, el “dust devil” en Huamantla tuvo menor magnitud. Los tornados se originan a partir de tormentas eléctricas y sistemas meteorológicos organizados, mientras que el remolino de tierra se produce por el contraste térmico entre la superficie caliente y el aire más frío en niveles superiores.

Remolino de tierra fue visible desde la carretera Huamantla-Terrenate

Automovilistas que circulaban por la carretera Huamantla-Terrenate pudieron observar la columna de polvo elevándose sobre los cultivos. El remolino mantuvo su rotación durante varios minutos antes de disiparse.

Este tipo de eventos es más frecuente en temporadas de altas temperaturas y baja humedad, especialmente en zonas rurales.

