Se arma pelea en pleno desfile del carnaval de Tlaxcala 2026

Agreden a danzante en el arranque del Carnaval Tlaxcala 2026. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con las grabaciones que circulan en plataformas digitales, el incidente ocurrió este jueves durante el arranque del Carnaval Tlaxcala 2026, cuando un hombre presuntamente bajo los influjos del alcohol irrumpió en el contingente y agredió físicamente a uno de los danzantes de la Camada Panotla 2000.

Video capta agresión en el Carnaval Tlaxcala 2026

En las imágenes se observa el momento en que el agresor se lanza a golpes contra un integrante de la Camada Panotla 2000, aparentemente inconforme porque el “huehue” invitó a bailar a una joven, acción que forma parte de la tradición del Carnaval Tlaxcala 2026.

El altercado ocurrió frente al Teatro Xicohténcatl, donde decenas de familias se encontraban presenciando el desfile. Aunque la situación generó tensión y riesgo de que escalara a una riña colectiva, integrantes de la propia agrupación intervinieron para controlar al agresor.

Camada Panotla 2000 emite comunicado tras agresión

Tras lo ocurrido, la Camada Panotla 2000 difundió un comunicado oficial en el que lamentó el incidente y lo calificó como un “momento desafortunado” y ajeno a su organización.

La agrupación informó que cuenta con 27 años de trayectoria en el Carnaval Tlaxcala 2026 y señaló que su historia se ha desarrollado bajo principios de respeto y compromiso cultural.

Piden reforzar seguridad en el Carnaval Tlaxcala 2026

Ante lo sucedido, la Camada Panotla 2000 hizo un llamado a la administración estatal encabezada por Lorena Cuéllar Cisneros para establecer medidas que regulen el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos durante el Carnaval Tlaxcala 2026.

Entre las solicitudes se encuentra el refuerzo de la presencia policial y la implementación de estrategias que garanticen la seguridad de danzantes y asistentes

