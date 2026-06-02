Tres nuevas rutas de transporte público en Tlaxcala: costos, rutas y a quiénes beneficiarán

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Tlaxcala tendrá tres nuevas rutas de transporte público. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) anunció tres nuevas rutas de transporte público que buscan ampliar la cobertura del servicio, reducir tiempos de traslado y disminuir los costos para estudiantes, trabajadores y familias.

El secretario de Movilidad y Transporte, Marco Tulio Munive Temoltzin, explicó que las rutas iniciarán su proceso de concesionamiento tras la declaratoria de necesidad emitida meses atrás.

Nuevas rutas de transporte público en Tlaxcala

Las tres nuevas conexiones anunciadas por la SMyT son:

Teolocholco – Apizaco

Calpulalpan – Españita – Límites con el estado de Puebla

Las Vigas – Tlaxco

Estas rutas fortalecerán la movilidad regional al conectar municipios, comunidades, centros educativos y zonas con alta demanda de transporte público.

Ruta Teolocholco – Apizaco conectará universidades y municipios

La primera conexión, denominada de manera preliminar como ruta perimetral, enlazará el Instituto Tecnológico de Apizaco con la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ubicada en Teolocholco.

El recorrido abarcará nueve municipios y 13 comunidades a lo largo de 28 kilómetros, con un tiempo estimado de 90 minutos.

La ruta beneficiará a 16 mil 749 usuarios, tendrá una frecuencia de paso de 10 minutos y una tarifa de 16 pesos. Según la SMyT, los usuarios podrían registrar un ahorro promedio de 28 pesos por viaje respecto a los costos actuales.

Ruta Calpulalpan – Españita ampliará la conectividad regional

La segunda ruta comunicará los municipios de Calpulalpan, Nanacamilpa, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Españita, Ixtacuixtla y Tepetitla, además de nueve comunidades ubicadas en la zona poniente de Tlaxcala.

Esta conexión beneficiará a 48 mil 671 personas y tendrá una extensión de 56.2 kilómetros, con un tiempo estimado de recorrido de 95 minutos y frecuencias de paso de 20 minutos.

La tarifa propuesta será de 26 pesos, frente a un gasto promedio actual de 45 pesos, lo que representaría un ahorro de 19 pesos para los usuarios.

Ruta Las Vigas – Tlaxco beneficiará a más de 47 mil personas

La tercera ruta conectará Las Vigas, Graciano Sánchez, Santiago Tatlacapaya, Ex Hacienda de Mimihuapan, Hacienda Santa Rosa, Mazaquiahuac, Maguey Cenizo, Mariano Matamoros, Casa Blanca, El Rosario y la cabecera municipal de Tlaxco.

La nueva conexión beneficiará a 47 mil 256 personas, recorrerá 52 kilómetros y tendrá un tiempo estimado de 85 minutos.

Los intervalos de paso oscilarán entre 25 y 30 minutos, mientras que la tarifa será de 25 pesos. De acuerdo con la dependencia, esto permitirá un ahorro promedio de 13 pesos respecto al costo actual de 38 pesos.

Con estas nuevas rutas de transporte público en Tlaxcala, la SMyT busca ampliar las opciones de movilidad, fortalecer la conectividad regional y generar beneficios económicos para más de 112 mil habitantes.

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