Turba intenta linchar a cuatro en Calpulalpan por presunto rapto

Movilización en Díaz Ordaz termina en intento de linchamiento Foto: Gettyimages

La comunidad de Gustavo Díaz Ordaz, en el municipio de Calpulalpan, fue escenario de una violenta movilización civil que culminó en un intento de linchamiento de cuatro personas, derivado del presunto rapto fallido de una menor de edad. Decenas de pobladores retuvieron frente a la presidencia de comunidad a dos hombres y dos mujeres señalados como sospechosos.

Movilización civil en Gustavo Díaz Ordaz: retención de sospechosos

La situación escaló cuando los habitantes comenzaron a agredir físicamente a los señalados. La agresividad de la multitud obligó a que elementos policiales de municipios vecinos como Sanctórum de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, solicitaran apoyo urgente vía radio al verse superados. Ante el riesgo de un desenlace fatal, policías municipales y estatales desplegaron un operativo de rescate para sacar a los retenidos antes de que ocurriera una tragedia.

Operativo policial rescata a los implicados en Calpulalpan

Durante el operativo, los uniformados lograron poner a salvo a los cuatro señalados: Luis Gustavo N., de 18 años, y Frida Yajaida N., de 25 años, ambos de Nanacamilpa; así como Jorge N., de 60 años, y María Virginia N., de 29 años, residentes de Calpulalpan. Esta última fue trasladada de inmediato al Hospital IMSS-Bienestar de Calpulalpan debido a lesiones severas.

Seguridad y vigilancia tras intento de linchamiento en Calpulalpan

Tras el intento de linchamiento, elementos de seguridad permanecen en vigilancia en el nosocomio para evitar nuevos brotes de violencia. Las autoridades instan a los afectados a presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público, requisito indispensable para fincar responsabilidades y avanzar en la investigación.

Preocupación de la población

El hecho ha generado preocupación en la comunidad de Gustavo Díaz Ordaz y los municipios vecinos, quienes buscan que las autoridades mantengan medidas de prevención y control para garantizar la seguridad de la población y evitar incidentes similares en el futuro.

