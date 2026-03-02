Video: se calienta partido y termina en bronca en Xaloztoc

GENERANDO AUDIO...

Partido de la Liga San Cosme termina en riña en Xaloztoc. Foto: Getty Images

Una fuerte riña se suscitó en un partido de futbol soccer de la Liga San Cosme en el municipio de Xaloztoc, Tlaxcala, luego de que se registrara un enfrentamiento entre asistentes durante el encuentro correspondiente a esta nueva liga local.

Los hechos ocurrieron mientras se disputaba un partido de la Liga San Cosme en un campo ubicado en la colonia Velazco, en el municipio de Xaloztoc. Durante el desarrollo del juego, se generó un altercado que derivó en una riña entre varios involucrados.

Riña en partido de futbol soccer en Xaloztoc

Testigos señalaron que el incidente comenzó tras una discusión relacionada con una jugada del partido de futbol soccer. La confrontación escaló y se trasladó a uno de los costados del terreno de juego, donde participaron jugadores y personas que se encontraban en el lugar.

La situación provocó la interrupción temporal del encuentro de la Liga San Cosme, mientras organizadores y asistentes intentaban controlar el conflicto. Algunos espectadores se retiraron del sitio ante el desarrollo de la riña.

Liga San Cosme y medidas tras la riña en colonia Velazco

Tras lo ocurrido en la colonia Velazco, se informó que el partido quedó suspendido mientras se evaluaban las condiciones para su posible reanudación. No se detalló de manera oficial si hubo personas lesionadas en la riña registrada en el municipio de Xaloztoc.

La Liga San Cosme, considerada una nueva organización de futbol soccer en la zona, inició actividades recientemente con la participación de equipos locales. El incidente ocurrió durante una de sus jornadas programadas.

Posicionamiento de la Liga en Xalostoc

Autoridades del municipio de Xaloztoc fueron notificadas sobre los hechos en la colonia Velazco, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer información adicional sobre posibles sanciones o investigaciones relacionadas con la riña.

Se espera que en las próximas horas se emita un posicionamiento oficial por parte de los organizadores de la Liga San Cosme respecto a lo sucedido durante el partido de futbol soccer.

