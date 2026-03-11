Video: taxistas y mototaxistas se dan con todo por el pasaje en Zitlaltépec, Tlaxcala

GENERANDO AUDIO...

Disputa por rutas provoca riña entre transportistas en Zitlaltépec Foto: Getty

Una riña entre taxistas y mototaxistas en Zitlaltépec por la disputa de rutas y pasaje se registró en el centro del municipio de Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, Tlaxcala, donde transportistas protagonizaron un enfrentamiento en vía pública que movilizó a autoridades locales.

Riña entre taxistas y mototaxistas en Zitlaltépec por disputa de rutas

Los hechos ocurrieron sobre la calle 5 Norte, en la zona centro del municipio, donde grupos de taxistas y mototaxistas comenzaron una discusión que posteriormente escaló a agresiones físicas.

Testigos señalaron que varios hombres y mujeres participaron en la riña entre transportistas, utilizando palos y piedras durante el enfrentamiento para defender los espacios donde trabajan.

Policía municipal interviene tras riña entre transportistas

El reporte al servicio de emergencias 911 provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal de Zitlaltépec, quienes acudieron al sitio para intentar controlar la situación.

Al arribar al punto del enfrentamiento, los oficiales encontraron a los transportistas involucrados en la disputa de rutas, quienes continuaban con la confrontación.

Los agentes se vieron superados por el número de personas que participaban en la riña, por lo que la confrontación continuó durante varios minutos antes de que los grupos comenzaran a retirarse del lugar.

Comercios y transeúntes se resguardan durante enfrentamiento

Durante el enfrentamiento entre taxistas y mototaxistas en Zitlaltépec, transeúntes que se encontraban en el centro del municipio buscaron refugio en establecimientos cercanos.

Comerciantes de la zona decidieron bajar las cortinas de sus locales mientras se desarrollaba la riña para evitar daños a sus negocios.

Autoridades resguardan el lugar de la riña

Tras la retirada de los grupos involucrados en la disputa por rutas de transporte, las autoridades permanecieron en la zona para realizar recorridos de vigilancia.

Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el enfrentamiento ni se ha confirmado el número de personas lesionadas durante la riña registrada en el centro de Zitlaltépec.

