Asesinan a dos hombres en bar de Calpulalpan

Doble homicidio en Calpulalpan: ataque armado y robo de hidrocarburo. Foto: Uno TV

Un ataque armado, registrado la tarde de este miércoles en un bar del centro de Calpulalpan, dejó como saldo dos hombres muertos. El doble homicidio ocurrió en el establecimiento denominado “Nakotas Drinks”, sobre la calle Hidalgo, casi esquina con el Periférico Lázaro Cárdenas

El conflicto culminó en una agresión directa, donde sujetos a bordo de una camioneta negra dispararon en al menos 10 ocasiones contra dos hombres antes de darse a la fuga.

Agredidos fueron identificados

Los hombres asesinados fueron identificados como Mario N., alias “Negro”, y Alan N., quienes serían líderes de un grupo delictivo relacionado con el robo de hidrocarburo, así como asaltos con violencia a transporte de carga en aquella región tlaxcalteca.

Como sucedió el ataque

Tras el ataque, los agresores escaparon con dirección al centro de Calpulalpan. Al lugar arribaron elementos municipales y estatales, así como de la Guardia Nacional y Defensa, mientras paramédicos confirmaron que los hombres ya no contaban con signos vitales.

Familiares de las víctimas irrumpieron en el perímetro de seguridad establecido por las autoridades y confrontaron a elementos policiacos, las personas subieron uno de los cuerpos a una ambulancia y lo trasladaron por sus propios medios al Hospital General de Calpulalpan, donde autoridades confirmaron la muerte, mientras que uno de los cadáveres quedó en el establecimiento.

Víctimas de ataque armado, vinculadas a robo de hidrocarburo

Autoridades señalaron que podrían estar relacionados con el robo de combustible. La Fiscalía tlaxcalteca mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar si el ataque se trató de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos o de una disputa relacionada con actividades ilícitas en la región.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, quienes desplegaron operativos en las salidas del municipio para tratar de ubicar a los responsables, sin que hubiera resultados.

