Afectaciones en casas y un fallecido, el saldo de intensas lluvias en Veracruz

Veracruz sufre afectaciones tras lluvias intensas. Foto: Cuartoscuro

Las intensas lluvias registradas este 25 diciembre en el estado de Veracruz provocaron el desbordamiento de un río en la comunidad de La Palma, lo que dejó como saldo una persona fallecida y alrededor de 100 viviendas afectadas, de acuerdo con reportes locales.

Las precipitaciones generaron un incremento repentino en el nivel del agua, lo que ocasionó afectaciones directas a zonas habitacionales y caminos de la región.

Video muestra a una persona arrastrada por la corriente

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a un hombre que montaba a caballo intentar cruzar una corriente de agua. En las imágenes se aprecia cómo el animal se resiste a avanzar debido a la fuerza del caudal; sin embargo, al dar un paso al frente, ambos son arrastrados por la corriente, perdiéndose de vista cuesta abajo.

De acuerdo con información preliminar, la persona que aparece en el video perdió la vida, aunque las autoridades no han confirmado de manera oficial si se trata del mismo fallecimiento reportado en la zona.

El agua alcanzó hasta 40 centímetros dentro de viviendas

Habitantes de la comunidad informaron que el nivel del agua alcanzó aproximadamente 40 centímetros, lo que permitió que ingresara a diversas casas, causando daños materiales, pérdida de pertenencias y afectaciones a la movilidad.

Las lluvias también complicaron el acceso a algunas zonas, dificultando las labores de evaluación inicial.

Activan el Plan DN-III-E y el Plan Tajín en Veracruz

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que se activaron protocolos de atención a emergencias, entre ellos el Plan DN-III-E, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el Plan Tajín, coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

¿Qué es el Plan DN-III-E?

El Plan DN-III-E fue creado en 1966, tras el desbordamiento del río Pánuco, y tiene como objetivo brindar auxilio a la población en casos de desastres naturales o emergencias provocadas por la actividad humana. Su fase principal es la Fase de Auxilio, enfocada en proteger vidas, bienes y servicios públicos.

¿Cómo funciona el Plan Tajín?

El Plan Tajín es un esquema estatal que complementa al Plan DN-III-E y se coordina con acciones de la Marina, con el fin de garantizar una respuesta rápida y organizada ante situaciones de emergencia en Veracruz.

Antecedente reciente de lluvias severas en Veracruz

Cabe recordar que el 10 de octubre de 2025, el estado de Veracruz ya había enfrentado un episodio de lluvias intensas e inundaciones que provocó el desbordamiento de ríos, afectaciones a viviendas, caminos y servicios básicos, principalmente en municipios del norte de la entidad. En esa ocasión, las autoridades activaron planes de auxilio como el DN-III-E para atender a la población, lo que evidencia que el evento ocurrido el 25 de diciembre se suma a una serie de fenómenos naturales recientes que han impactado de forma recurrente a la región.

Protección Civil coordina atención en municipios afectados

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se emitieron tres órdenes de acción para coordinar la atención en los municipios afectados por las lluvias. No obstante, habitantes de la zona señalaron que la ayuda aún no ha llegado a todas las comunidades, según versiones locales.

Las autoridades continúan con la evaluación de daños y el monitoreo de ríos y arroyos ante el riesgo de nuevas precipitaciones.

