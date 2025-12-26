“Más de 20 años ejerciendo y lo acusan de terrorismo”: hijo del periodista Rafael Segovia, detenido en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, es un periodista veracruzano con más de 20 años de ejercicio profesional, principalmente en la cobertura de la nota roja o policiaca, labor que lo hizo conocido en Coatzacoalcos y la región sur del estado de Veracruz.

Gardiel Josué León Oropeza, hijo de Rafael León Segovia, defendió la trayectoria de su padre y dijo que su familia está a la espera de la audiencia de presentación.

“Más de 20 años ejerciendo esta profesión; a papá lo detuvieron a las 8:55. Están imputando el terrorismo, pánico para la gente. Él es periodista de la nota roja o policiaca; dicen que todo lo que él hace está causando terrorismo ante la población, que todo lo que hace es indebido, que no tiene libre expresión”, expresó.

Detención y situación legal

Actualmente, Rafael León Segovia se encuentra recluido en el Cereso Duport Ostión, en Coatzacoalcos, luego de haber sido detenido y acusado como presunto responsable del delito de terrorismo y otros delitos.

La representación jurídica del comunicador logró la ampliación del término para la vinculación, con el objetivo de revisar los términos de la detención. De acuerdo con la información disponible, el delito de terrorismo se le imputa por sus coberturas de notas en vivo.

Hasta el momento, se sabe que la denuncia fue interpuesta por una persona de identidad resguardada, quien acusa al periodista por supuestas amenazas y el delito de terrorismo.

Reacción del gremio periodístico

Comunicadores de Coatzacoalcos han expresado su preocupación por el caso, al considerar que los señalamientos están relacionados con el ejercicio periodístico de Lafita León. Además, se prevé que periodistas de la ciudad podrían manifestarse frente al Cereso, en la zona de la sala de juicios orales.

Información oficial

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que, a través de la Fiscalía Regional con sede en Coatzacoalcos, realizó imputación en contra de Rafael “N”, como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Durante la audiencia inicial, el juez de control calificó de legal la detención y resolvió dictar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, conforme la legislación vigente.

La Fiscalía precisó que la audiencia de continuación se celebrará el sábado 27 a las 8:00 horas, y reiteró su compromiso de actuar con estricto apego a la legalidad, el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.