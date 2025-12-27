Paisaje invernal: así luce el Cofre de Perote tras la primera nevada
La zona de Cofre de Perote, en Veracruz, se pintó de blanco con la primera nevada de la temperada. A través de redes sociales comenzaron a compartirse imágenes de postal que regaló la nieve que cayó en la zona la noche del jueves y las primeras horas de este viernes.
Cofre de Perote se pinta de blanco con primera nevada de la temporada
El Servicio Meteorológico Nacional, en su cuenta oficial de X, compartió un video de la primera nevada de la temporada. En la grabación se ve cómo cae la nieve que cubrió de blanco todo a su alrededor.
Luego de que el servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) compartiera el video de la primera nevada, las imágenes se viralizaron en redes sociales en donde destacaron la intensidad con que se vive el invierno en las zonas serranas del país.
¿Cómo estará el clima para sábado y domingo?
El Servicio Meteorológico Nacional alertó ante la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
Así como en las cimas de:
- El Pico de Orizaba
- Cofre de Perote
- Popocatépetl
- Iztaccíhuatl
- Nevado de Toluca
Además de la caída de nieve, se esperan temperaturas mínimas de hasta -10 grados en algunas zonas de la República Mexicana. De acuerdo con los pronósticos del clima, para este viernes se esperan:
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de:
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
Así como temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de:
- Sonora
- Zacatecas
- Nuevo León
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
Las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C se esperan para zonas serranas de:
- Coahuila
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Oaxaca
Mientras que para el sábado el desplazamiento del frente frío número 24, así como una vaguada polar y el flujo de humedad del río atmosférico, mantendrán bajas temperaturas.
El pronóstico prevé temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de:
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
Y temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de:
- Sonora
- Nuevo León
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
Mientras que las bajas temperaturas se mantendrán para el domingo. De acuerdo con el pronostico se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C en:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de:
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
Así como temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de:
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Querétaro
- Hidalgo
- Veracruz
- Oaxaca
