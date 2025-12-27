Paisaje invernal: así luce el Cofre de Perote tras la primera nevada

GENERANDO AUDIO...

Primera nevada de la temporada. Foto: X @conagua_clima

La zona de Cofre de Perote, en Veracruz, se pintó de blanco con la primera nevada de la temperada. A través de redes sociales comenzaron a compartirse imágenes de postal que regaló la nieve que cayó en la zona la noche del jueves y las primeras horas de este viernes.

Cofre de Perote se pinta de blanco con primera nevada de la temporada

El Servicio Meteorológico Nacional, en su cuenta oficial de X, compartió un video de la primera nevada de la temporada. En la grabación se ve cómo cae la nieve que cubrió de blanco todo a su alrededor.

Luego de que el servicio dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) compartiera el video de la primera nevada, las imágenes se viralizaron en redes sociales en donde destacaron la intensidad con que se vive el invierno en las zonas serranas del país.

¿Cómo estará el clima para sábado y domingo?

El Servicio Meteorológico Nacional alertó ante la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Así como en las cimas de:

El Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Nevado de Toluca

Además de la caída de nieve, se esperan temperaturas mínimas de hasta -10 grados en algunas zonas de la República Mexicana. De acuerdo con los pronósticos del clima, para este viernes se esperan:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Así como temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de:

Sonora

Zacatecas

Nuevo León

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C se esperan para zonas serranas de:

Coahuila

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

Mientras que para el sábado el desplazamiento del frente frío número 24, así como una vaguada polar y el flujo de humedad del río atmosférico, mantendrán bajas temperaturas.

El pronóstico prevé temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Y temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de:

Sonora

Nuevo León

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Mientras que las bajas temperaturas se mantendrán para el domingo. De acuerdo con el pronostico se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 °C en:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C en zonas serranas de:

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Así como temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de:

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Morelos

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

