Hay alerta en Veracruz: Se va la luz y suben ríos

Efectos del Frente Frío 27. Foto: Protección Civil de Veracruz.

Autoridades federales dieron a conocer una suspensión al servicio de luz en algunos municipios del estado de Veracruz, pero también advirtieron a la población por algunos efectos climatológicos del frente frío número 27.

Sin luz en algunos municipios de Veracruz

Fue la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la que dio a conocer que por fuertes rachas de viento provocadas por el frente frío número 27, se interrumpió el servicio de luz, de energía eléctrica a usuarios que viven en los municipios de Alvarado y Tlacotalpan, en el estado de Veracruz.

Justo por esta razón, esta dependencia informó que parte de su personal ya se encontraba llevando a cabo diferentes trabajos para poder restablecer el suministro de energía eléctrica.

“Derivado de fuertes vientos, se ha interrumpido el suministro de energía eléctrica a usuarios de los municipios de Alvarado y Tlacotalpan, Veracruz. Personal de CFE realiza labores para restablecer el suministro en el mejor tiempo posible. Gracias por su comprensión”, se lee en la publicación de redes sociales de la Comisión.

Foto: Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz

Cae señalamiento en Coatzacoalcos y advierten ríos crecientes

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, también por los efectos del frente frío, se han registrado afectaciones menores en toda la entidad, como la caída de un señalamiento vial en Coatzacoalcos o el destechamiento parcial de un domo en Moloacán, sin personas lesionadas y atendidas de inmediato por las autoridades locales.

También las autoridades locales advirtieron a la población por los ríos y corrientes crecidas, por lo que pidieron no cruzarlas bajo ninguna circunstancia, incluyendo vados o calles. Además recomendaron reportar cualquier emergencia al 911.

“En virtud de que se estarán generalizando e intensificando los efectos de estos meteoros, les pedimos extremar las precauciones pertinentes ante posibles crecidas repentinas de ríos, deslaves y derrumbes, viento intenso, oleaje elevado y marcado descenso de la temperatura. Asimismo y derivado del anterior, atienda las siguientes recomendaciones: vigilar ríos y arroyos de respuesta rápida y evitar cruzarlos, asegurar techos, láminas, tinacos y macetas, retirar y resguardar objetos sueltos que puedan ser levantados por el viento“, indicaron también en un video autoridades de Protección Civil de Veracruz.

Las autoridades igual informaron que se prevé que las lluvias continúen hasta mañana, lunes 12 de enero, además de un descenso en las temperaturas, principalmente en zonas altas y en la región montañosa de Veracruz, donde se ha reportado la caída de aguanieve y heladas.

Además, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que que en Veracruz se atienden los efectos de las lluvias y el granizo en 12 municipios y que Protección Civil de Santiago Tuxtla vigila el comportamiento del río Tepango y diversos vados, los cuales se mantienen bajo monitoreo y control.

Suspenden clases en Veracruz

Ya para terminar, Protección Civil de Veracruz informó la suspensión de clases en los siguientes municipios, este lunes 12 de enero de 2026, por el pronóstico de lluvias significativas para el sur del estado:

Acayucan

Minatitlán

Agua Dulce

Moloacán

Ángel R. Cabada

Nanchital

Catemaco

Oluta

Chinameca

Oteapan

Coatzacoalcos

Pajapan

Cosoleacaque

Saltabarranca

Hueyapan de Ocampo

San Andres Tuxtla

Ixhuatlán del Sureste

Santiago Tuxtla

Jáltipan

Soconusco

Las Choapas

Soteapan

Lerdo de Tejada

Tatahuicapan de Juárez

Mecayapan

Zaragoza

