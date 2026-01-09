GENERANDO AUDIO...

Asesinan a Carlos Castro, reportero de nota roja, en Poza Rica. FOTO: Especial

La violencia contra el gremio periodístico volvió a golpear a Veracruz. Carlos Castro, reportero de nota roja y colaborador del periódico Noreste, fue asesinado a balazos la noche de este jueves en Poza Rica, al norte del estado, confirmaron autoridades locales.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando el joven comunicador ingresó al restaurante Troguebirria, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones. Sujetos no identificados le dispararon en varias ocasiones, según versiones preliminares.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios; sin embargo, ya no contaba con signos vitales. Tras el ataque, elementos de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano acordonaron la zona y dieron aviso a las autoridades ministeriales para iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas. La Fiscalía será la encargada de investigar el móvil del crimen y dar con los responsables del homicidio del reportero en Poza Rica.

Asesinato de periodista en Poza Rica enciende alertas en Veracruz

Carlos Castro era un joven reportero que recién había incursionado en el periodismo, principalmente en la cobertura de hechos policiacos. Su asesinato se suma a los casos de violencia contra periodistas en Veracruz, una entidad que históricamente ha registrado agresiones contra comunicadores.

Tras conocerse el crimen, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) emitió un posicionamiento oficial en el que condenó el homicidio del comunicador, ocurrido en la zona norte del estado.

La CEAPP exigió a las autoridades competentes que el caso sea investigado de manera exhaustiva y que se castigue a los responsables conforme a derecho. El organismo autónomo reiteró su compromiso con la atención, protección y acompañamiento del gremio periodístico en Veracruz.

Asimismo, la Comisión expresó sus condolencias a los familiares, amistades y colegas de Carlos Castro, así como al gremio periodístico de Poza Rica y la región, al señalar que estos hechos enlutan al periodismo veracruzano.

Las autoridades estatales continuarán con las investigaciones para esclarecer el asesinato del reportero y determinar las circunstancias del ataque ocurrido en Poza Rica.

