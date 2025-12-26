GENERANDO AUDIO...

Cartilla Militar en 2026. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que, a partir de 2026, la Cartilla del Servicio Militar Nacional será un requisito obligatorio para las personas interesadas en ingresar a los planteles del Sistema Educativo Militar.

Este requisito no aplica a todas las escuelas del país (UNAM, IPN, UAM, entre otras), sino específicamente a las instituciones educativas militares del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.

Planteles escolares que solicitarán la Cartilla Militar en 2026

De acuerdo con la Convocatoria de Admisión 2026 de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, los planteles escolares que solicitarán la Cartilla del Servicio Militar Nacional son:

Escuela Militar de Ingeniería

Escuela Militar de Medicina

Escuela Militar de Odontología

Heroico Colegio Militar

Colegio del Aire Escuela Militar de Aviación Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea

Escuela Militar de Enfermería

Escuela Militar de Oficiales de Sanidad

Escuela Militar de Transmisiones

Escuela Militar de Materiales de Guerra

Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea

En todos estos casos, la Cartilla Militar se considera parte de los requisitos de ingreso, junto con la documentación académica correspondiente.

¿Qué otros requisitos solicitarán a los aspirantes?

Los lineamientos de la convocatoria establecen que las personas interesadas en acceder a estos planteles escolares deberán cumplir, además, con los siguientes requisitos:

Ser mexicana o mexicano por nacimiento.

Tener 18 años cumplidos al 1 de septiembre del año de participación.

Ser soltera o soltero, sin hijas o hijos, y no vivir en concubinato.

Contar con certificado o constancia de estudios de nivel medio superior con reconocimiento oficial y un promedio mínimo aprobatorio de 7.0.

No tener antecedentes penales.

Gozar de buena salud y no presentar impedimentos físicos o mentales.

Cumplir con la estatura mínima requerida: 1.63 metros para hombres y 1.56 metros para mujeres; en el caso de la Escuela Militar de Aviación, la estatura mínima es de 1.63 metros para ambos sexos.