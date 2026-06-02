Artículo 19 exige la búsqueda inmediata de la periodista desaparecida en Veracruz

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Foto: Cuartoscuro

La organización Artículo 19 México y Centroamérica exigió a las autoridades de Veracruz actuar con la máxima diligencia para localizar a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue reportada como desaparecida tras la presunta irrupción de hombres armados en su domicilio en Nanchital.

De acuerdo con la organización defensora de la libertad de expresión, la comunicadora, directora y reportera de Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad la mañana del 2 de junio.

A través de sus redes sociales, ARTICLE 19 informó que documentó la desaparición de la periodista y demandó una respuesta inmediata de las autoridades.

⚠️ARTICLE 19 México y Centroamérica documenta la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora y reportera de Pulso Informativo del Sureste, ocurrida la mañana de este 2 de junio en Nanchital, Veracruz, tras la presunta irrupción de un grupo de hombres… — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) June 2, 2026

“Las autoridades deben actuar con la máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida”, señaló la organización.

Además, exigió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, al Gobierno de Veracruz y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz implementar acciones urgentes para encontrar a la comunicadora.

La organización también pidió que “su labor periodística sea considerada como una línea prioritaria de investigación” y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

¿Qué se sabe de la desaparición de Roxana Guzmán?

Según reportes preliminares y testimonios de familiares, hombres armados ingresaron a la vivienda de la periodista ubicada en la colonia 1 de Mayo, en Nanchital.

Familiares difundieron un video en el que presuntamente se observa el momento en que varios sujetos irrumpen en el domicilio. En la grabación se escuchan gritos que alertan sobre la presencia de un menor de edad dentro de la casa.

Una periodista de #Veracruz

Roxana Guzmán Ramírez,

directora del portal informativo

-Pulso Nanchiteco-

fue privada de la libertad

la mañana de este martes

2 de junio en el municipio

de Nanchital pic.twitter.com/mNtx0RhJGz — Carlos Rocha (@rochapress) June 2, 2026

Hasta el momento no se ha informado sobre el paradero de la periodista ni se han revelado posibles móviles del caso.

Tras conocerse los hechos, la Fiscalía de Veracruz informó que inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos.

Sin embargo, Artículo 19 insistió en que las autoridades deben reforzar las labores de búsqueda y garantizar que el caso sea investigado bajo la perspectiva de libertad de expresión.

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