VIDEO: grupo armado entra a casa de periodista en Veracruz y se la lleva; aún no es localizada

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Comando entra a vivienda de periodista; sigue sin ser localizada. Foto: Getty

Una periodista fue privada de la libertad la mañana de este martes en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz, luego de que hombres armados irrumpieran en su domicilio, de acuerdo con reportes preliminares y testimonios de familiares.

¿Quién es la periodista desaparecida?

Se trata de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, quien fue sustraída por la fuerza de su vivienda ubicada en la colonia 1 de Mayo.

Los hechos ocurrieron al amanecer en la calle Balderas, donde, según versiones difundidas en redes sociales, al menos tres hombres armados ingresaron al inmueble.

Video muestra el momento de la irrupción

Familiares de la comunicadora difundieron un video en el que se observa el momento en que los sujetos entran violentamente al domicilio; luego de golpes contra la puerta, inicialmente apuntan con un arma de fuego de alto calibre, lo que los hace permanecer inmóviles ante los hechos.

En la grabación también se escucha a una persona alertar sobre la presencia de un menor de edad en el lugar, al gritar “hay un bebé”, lo que evidenciaría que la periodista se encontraba con su familia.

Fiscalía de Veracruz abre investigación

Tras el reporte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos. En un mensaje oficial, la dependencia señaló que mantiene labores de búsqueda para dar con el paradero de la periodista.

𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗯𝘂́𝘀𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗰𝗿𝘂𝘇. https://t.co/6WZdD3mOUu pic.twitter.com/lpt8Mpdhgt — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) June 2, 2026

Sin información sobre su paradero

Hasta el momento, no se ha informado sobre la localización de Roxana Berenice Guzmán Ramírez ni se han dado a conocer posibles líneas de investigación.

Tampoco otras autoridades han emitido posicionamientos adicionales sobre el caso.

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