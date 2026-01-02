GENERANDO AUDIO...

Cae pipa desde distribuidor vial. Foto: Ayuntamiento de Coatzacoalcos

Este jueves 1 de enero de 2026, una pipa que transportaba amoniaco cayó desde un puente que conecta con Minatitlán, lo que derivó en el cierre parcial de la circulación y la movilización de cuerpos de emergencia.

Accidente de pipa con amoniaco en Coatzacoalcos

El incidente se registró después de las 16:00 horas, cuando la unidad pesada circulaba sobre el distribuidor vial que comunica a Coatzacoalcos con otros municipios del sur del estado de Veracruz. El conductor de la pipa con amoniaco perdió el control del vehículo al tomar una curva del puente. Esta maniobra provocó que la unidad saliera del camino y cayera desde una altura aproximada de cinco metros.

Cierre parcial y movilización de cuerpos de emergencia en Veracruz

Tras la caída, la pipa terminó impactándose contra una bodega de autos ubicada en la zona. Como medida preventiva, se implementó un cierre parcial de la circulación en el distribuidor vial, con el objetivo de permitir las maniobras de auxilio y evitar riesgos adicionales para los automovilistas.

Chofer lesionado tras caída de pipa rumbo a Minatitlán

El conductor de la pipa con amoniaco resultó lesionado a consecuencia de la caída. Paramédicos de Protección Civil le brindaron atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente fue trasladado a un hospital cercano para su valoración médica.

