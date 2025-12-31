GENERANDO AUDIO...

Cae grúa en Boca del Río por fuertes vientos. FOTO: Especial

La caída de una grúa de gran tamaño generó daños en un restaurante y en varios vehículos estacionados este martes 30 de diciembre de 2025, sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho, en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

El incidente se registró a la altura de la calle Tortuga, en el fraccionamiento Costa de Oro, donde la maquinaria participaba en trabajos de una obra en construcción. El desplome ocurrió de forma repentina, lo que provocó movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

Cae grúa en Boca del Río por fuertes vientos

Los primeros reportes indican que las fuertes rachas de viento asociadas al Frente Frío número 25 habrían provocado la inestabilidad de la grúa, ocasionando que colapsara sobre el área donde se encontraban los automóviles y el establecimiento comercial.

Desde Veracruz una grúa que era utilizada en una construcción para un fraccionamiento de Boca del Río, estaba dando vueltas debido a las ráfagas de viento, así estuvo toda la noche y la tarde de hoy, se desplomó y destruyó parte de un restaurante y autos. 🏗️ pic.twitter.com/bAuxHBlCOG — juancho (@juancho237472) December 31, 2025

Tras el accidente, elementos de Protección Civil y corporaciones de seguridad acudieron al sitio para realizar una revisión preliminar y descartar riesgos adicionales. Como medida preventiva, el área fue acordonada mientras se efectuaban las maniobras para el retiro de la estructura.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, aunque continúan las labores para cuantificar los daños materiales tanto en los vehículos afectados como en el restaurante.

#Mexico l Se desploma grúa instalada en una obra en el fraccionamiento Costa de Oro, sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho y Tortuga, en el municipio de Boca del Rio, Veracruz. No se reportan lesionados, solo daños materiales. pic.twitter.com/AtE1lmJ5DJ — Señal Capital (@senalcapital) December 31, 2025

De manera paralela, Protección Civil mantiene el monitoreo de las condiciones climatológicas en la zona conurbada, ya que se prevé que los vientos del norte continúen durante las próximas horas, lo que podría representar riesgos en áreas con construcciones activas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.