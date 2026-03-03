Cinco muertos tras ataque armado en Tribunal de Justicia de Coatzacoalcos, Veracruz

| 16:15 | José Manuel Alor | Uno TV
Ataque armado en Tribunal de Justicia de Veracruz
Sujetos armados irrumpieron en Tribunal de Justicia. Foto: José Manuel Alor

Un ataque armado en un edificio que alberga oficinas privadas y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) dejó como saldo cinco personas fallecidas y dos heridas de gravedad en la ciudad de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque. Ha trascendido que personas armadas ingresaron al inmueble y accionaron sus armas contra quienes se encontraban al interior del edificio, ubicado en la colonia María de la Piedad.

Comando irrumpe en edificio y dispara contra quienes estaban al interior

De acuerdo con los primeros reportes, los sicarios ingresaron al edificio para perpetrar el mayor daño posible a quienes se encontraban dentro.

En el lugar se generó una fuerte movilización policiaca, con acordonamiento a varias cuadras a la redonda, mientras autoridades realizan las diligencias correspondientes.

Tres hombres y dos mujeres, entre las víctimas mortales

De las personas fallecidas, tres son hombres y dos mujeres. Otras dos mujeres fueron trasladadas con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y permanecen con heridas de gravedad.

Los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense para las investigaciones correspondientes.

