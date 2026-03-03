Descubren desvío millonario de agua en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

IMA pide retiro de conexión ilegal, desviaba millones de litros Foto: Cuartoscuro

El Instituto Metropolitano del Agua (IMA) ordenó a la concesionaria Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) el retiro inmediato de una conexión que desviaba aproximadamente 3 millones 888 mil litros diarios hacia Boca del Río, Veracruz. La instancia señaló que la empresa no acreditó autorización legal para dicha infraestructura.

Inspección detecta conexión ilegal en el sistema de agua de Veracruz

La irregularidad se identificó durante una inspección realizada el 19 de febrero, donde se localizó una línea que extrae agua de la Planta Potabilizadora 1, conectada al tanque del Médano del Perro.

El recorrido de la línea incluye Paseo Armada de México y Díaz Mirón, cruza el bulevar Adolfo Ruiz Cortines y se incorpora a la red de agua potable del fraccionamiento Costa de Oro y/o a un tanque cisterna ubicado en instalaciones del CAB.

En el punto inspeccionado se encontraron válvulas de control y equipos de medición que registraban un flujo superior a 45 litros por segundo, equivalente a 3 millones 888 mil litros diarios.

Desvío de agua afecta distribución del servicio en Veracruz

El IMA informó que el volumen extraído reduce la disponibilidad del agua para el municipio de Veracruz, afectando la distribución equitativa del recurso entre los usuarios.

El organismo señaló que la extracción continua representa un desvío hacia otra demarcación sin la documentación legal correspondiente, generando afectaciones al sistema de abastecimiento de agua local.

IMA notifica a Grupo MAS y llevará el caso ante Consejo Ciudadano

Con base en la Ley Orgánica del Municipio Libre y su marco normativo, el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) notificó formalmente a Grupo MAS sobre la obligación de retirar la conexión ilegal de inmediato.

Además, el caso será presentado ante el Consejo Consultivo Ciudadano como punto de acuerdo. En esta instancia se revisará la información proporcionada por la concesionaria para determinar responsabilidades y, en su caso, iniciar los procedimientos legales correspondientes conforme a la ley vigente.

