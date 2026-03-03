Pemex descarta derrame en playas del sur de Veracruz: habitantes denuncian presencia de chapopote

GENERANDO AUDIO...

Pemex descarta fuga en playas de Veracruz. Foto: Cuartoscuro

Luego de reportes sobre presunto hidrocarburo en playas del sur de Veracruz, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que no ha detectado fuga ni derrame en sus instalaciones de la región. La empresa aseguró que su infraestructura opera con normalidad y en condiciones seguras.

La aclaración se da tras distintos reportes de derrame de hidrocarburo en distintas playas de Veracruz. Por ello, Pemex indicó que activó protocolos de revisión para verificar la situación y descartar cualquier afectación relacionada con su operación.

Pemex descarta fuga tras reportes de hidrocarburo en Veracruz

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, personal especializado realizó recorridos de verificación en zonas costeras, tanto por tierra como por agua. El objetivo fue corroborar la información difundida, identificar el posible origen del material observado y descartar daños a la infraestructura petrolera.

Estas acciones se llevaron a cabo conforme a los protocolos de seguridad industrial, protección ambiental y atención a comunidades.

Pemex detalló que, tras realizar inspecciones técnicas en sus instalaciones, no se encontró evidencia de fuga o derrame alguno. Además, confirmó que las instalaciones ubicadas en la zona sur del estado mantienen su operación habitual.

Vigilancia permanente y colaboración con autoridades

La empresa señaló que mantiene vigilancia permanente en sus centros de trabajo. También informó que continuará colaborando con las autoridades correspondientes para esclarecer el origen del material reportado en playas del sur de Veracruz.

Habitantes aseguraron presencia de Chapopote

Sin embargo, pese al reporte de Pemex, habitantes de Veracruz, especialmente de Pajapan, han declarado que el chapopote se encuentra presente en distintas playas. Tras ello, señalaron que no pueden realizar actividades de pesca, las cuales son su sustento de vida.

De esta manera, las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para detectar el origen de la fuga de hidrocarburo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.