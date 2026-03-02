“Me encuentro muy bien y de buenas”: diputado rompe el silencio tras ataque en Ixtaczoquitlán

GENERANDO AUDIO...

Después de ser víctima de un ataque el pasado sábado, y en medio de la controversia relacionada con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los señalamientos en redes sociales, el diputado y expresidente de Ixtaczoquitlán, Veracruz, Nahúm Álvarez Pellico, aseguró encontrarse en buen estado de salud y manifestó su disposición para atender el procedimiento de la ASF, tras la difusión de información relacionada con una revisión del ejercicio fiscal anterior.

“Me encuentro muy bien y de buenas”, expresó al inicio de su mensaje, donde agradeció llamadas y mensajes recibidos por distintas plataformas después del ataque.

Diputado de Ixtaczoquitlán responde a señalamientos por auditoría

El diputado Nahúm Álvarez Pellico señaló que decidió emitir el mensaje para evitar especulaciones tras la circulación de información relacionada con un resolutivo emitido por la Auditoría Superior de la Federación la semana pasada.

El legislador afirmó que existen publicaciones y comentarios en redes sociales que, señaló, afectan su imagen. También indicó que dará seguimiento al proceso conforme a los lineamientos establecidos por la autoridad fiscalizadora.

Auditoría Superior de la Federación: procedimiento y documentación

De acuerdo con lo expresado en la transmisión, el expresidente de Ixtaczoquitlán agradeció a las personas que estuvieron al pendiente por medio de algún mensaje o llamada para verificar como se encontraba. Conforme al procedimiento de la Auditoría Superior de la Federación, dijo que inició un año después del ejercicio correspondiente. Precisó que el proceso comenzó el 3 de julio, en el marco de la auditoría identificada como 24, correspondiente a julio de 2025.

El diputado informó que volverá a enviar la documentación requerida “100% completa y documentada” para solventar las observaciones señaladas. Durante la transmisión mostró acuses de recibido como parte del respaldo del trámite realizado.

Diputado afirma que solventará observaciones de la ASF

El legislador reiteró que atenderá el procedimiento y que la documentación será entregada nuevamente para evitar dudas. Señaló que el objetivo es cumplir con los requerimientos y concluir el proceso conforme a lo establecido por la Auditoría Superior de la Federación.

