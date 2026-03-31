Avanza limpieza de playas en Veracruz tras derrame de petróleo, pero aún hay zonas con chapopote

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La limpieza de las playas en Veracruz avanza, pero aún hay kilómetros de costa con afectaciones en Coatzacoalcos. En la zona de Barrillas, sitio turístico por excelencia al sur del estado, los grumos de petróleo siguen arribando.

La muestra son las manchas frescas de petróleo sin solidificar. En la playa también hay bolsas negras que fueron recolectadas, pero no han sido retiradas, y el evento de norte casi las sepulta.

Aunque las más de 40 toneladas que yacían embolsadas en un predio de la zona, ya fueron levantada, para los habitantes es lamentable que sus playas, mismas que durante años han visitado y donde siempre han pescado, ahora estén llenas de contaminantes.

“Ahorita sí porque limpiaron un poco, pero la primera vez que vine se me llenaron las chanclas de chapopote; les falta, acá ya no llegaron, pero la primera vez si estaban muy feas”

Andrea Castillo / pesca con anzuelo en zona afectada

En la región, los prestadores de servicios reportan la caída de sus ventas. El primer fin de Semana Santa y vacaciones, no llegaron suficientes turistas. Las palapas que lucían llenas, donde visitantes solían disfrutar de platillos con mariscos, estuvieron vacías.

“Ayer estuvieron bajísimas las ventas, no como los años a anteriores que llegaban a visitar acá las playas, por el derrame de hidrocarburo”

Blanca Patraca / restaurantera

Pese a todo, la compañía Maya sigue trabajando en la recolección del hidrocarburo. En el mar aún se observa la presencia de petróleo solidificado que recala en menor medida que la semana pasada, pero sigue presente.

En la zona de mayor afluencia turística en Coatzacoalcos y Pajapan, las playas ya se aprecian limpias, ahora sólo falta que regresen los visitantes.

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