Colapsan ventas de mariscos en Coatzacoalcos por alerta de contaminación

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Mercado de mariscos de Coatzacoalcos. Foto: José Manuel Alor

Locatarios del mercado de mariscos de Coatzacoalcos, en Veracruz, informaron que el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México los está afectando debido a que la población teme que se estén vendiendo producto contaminado por petróleo.

Los comerciantes indicaron que las ventas colapsaron hasta un 70%, los pasillos del mercado lucen vacíos.

Los vendedores indicaron que el producto que comercializan proceden de los sistemas lagunares de Chiapas y que se ha suspendido la compra y venta de los productos de la región debido a que los peces que los pescadores atrapan entre Coatzacoalcos y Pajapan, han tenido contacto con el derrame y no quieren exponer a sus clientes.

Han hecho un llamado urgente y desesperado a las autoridades debido a que viven una situación crítica a días de Semana Santa.

Tan solo en el mercado de mariscos “Ribera del río” hay locatarios que llevan más de 35 años trabajando en la venta de productos del mar y es una de las peores crisis de ventas que han vivido en los últimos años.

“Mal con las ventas, muy abajo con el asunto del petróleo, estamos invitando a la ciudadanía entera que confíe en nosotros que no le vamos a dar pescado contaminado qué aquí estamos para recibirlo con buena actitud”, Eugenia Peña Torruco, locatarios del mercado de mariscos.

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