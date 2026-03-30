Colapsan ventas de mariscos en Coatzacoalcos por alerta de contaminación
Locatarios del mercado de mariscos de Coatzacoalcos, en Veracruz, informaron que el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México los está afectando debido a que la población teme que se estén vendiendo producto contaminado por petróleo.
Los comerciantes indicaron que las ventas colapsaron hasta un 70%, los pasillos del mercado lucen vacíos.
Los vendedores indicaron que el producto que comercializan proceden de los sistemas lagunares de Chiapas y que se ha suspendido la compra y venta de los productos de la región debido a que los peces que los pescadores atrapan entre Coatzacoalcos y Pajapan, han tenido contacto con el derrame y no quieren exponer a sus clientes.
Han hecho un llamado urgente y desesperado a las autoridades debido a que viven una situación crítica a días de Semana Santa.
Tan solo en el mercado de mariscos “Ribera del río” hay locatarios que llevan más de 35 años trabajando en la venta de productos del mar y es una de las peores crisis de ventas que han vivido en los últimos años.
“Mal con las ventas, muy abajo con el asunto del petróleo, estamos invitando a la ciudadanía entera que confíe en nosotros que no le vamos a dar pescado contaminado qué aquí estamos para recibirlo con buena actitud”, Eugenia Peña Torruco, locatarios del mercado de mariscos.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.