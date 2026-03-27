Pescadores denuncian fuga de hidrocarburo sobre laguna en Veracruz

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Pescadores de la cooperativa del Kilómetro 14 denunciaron una presunta fuga de hidrocarburo en ductos de Pemex que habría derramado petróleo sobre la laguna y el Río Colorado, en Cosoleacaque, Veracruz. Según los afectados, el problema inició el 1 de marzo y la mancha de crudo ya se extiende por al menos 8 kilómetros.

Los denunciantes aseguran que el pantano está lleno de crudo y que el aceite sigue avanzando por el afluente. También afirman que personal de Pemex llegó a la zona para realizar trabajos de remediación, pero sostienen que el olor sigue siendo penetrante y que los tambos de contención colocados sobre el agua muestran el nivel de afectación en el ecosistema.

Fuga de crudo en Veracruz afecta laguna y Río Colorado

Joel Martínez González, presidente de la cooperativa Kilómetro 14, señaló que la remediación no sería suficiente. De acuerdo con su testimonio, el color del agua muestra el impacto de la contaminación y acusó que no existe el debido cuidado de bioseguridad para el manejo del hidrocarburo.

La situación también ha golpeado la actividad económica de los pescadores. Los trabajadores del lugar aseguran que la producción está “totalmente afectada” y que la captura ha bajado de forma importante. Incluso, señalaron que se han visto obligados a pescar en agua contaminada mientras esperan apoyo económico por las afectaciones.

Además del impacto económico, la cooperativa alertó por el riesgo para la fauna de la zona. Entre las especies que podrían verse afectadas mencionaron manatís, cocodrilos y peces que habitan en estos cuerpos de agua.

Por su parte, Petróleos Mexicanos emitió un comunicado en el que aseguró que no existen fugas ni derrames en sus ductos instalados en las zonas del Golfo de México, en la zona costera de Veracruz. La paraestatal indicó que ese posicionamiento se dio en relación con la contaminación en playas veracruzanas, presuntamente provocada por un buque privado con hidrocarburos.

Los pescadores advirtieron que estos afluentes se conectan con los ríos Coatzacoalcos y Calzadas, además de sistemas lagunares que desembocan en el Golfo de México, lo que eleva el riesgo de expansión de la mancha.

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