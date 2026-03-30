Se organiza en Veracruz: limpian playas y recolectan cabello para enfrentar derrame de hidrocarburo

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En Veracruz, sigue la limpieza de las playas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Empresarios, estudiantes del Tecnológico del Sureste de Veracruz, amas de casa, maestros y voluntarios con rastrillos, bolsas y mucha energía, salieron a las playas en Coatzacoalcos, Veracruz, para sumarse a las labores de limpieza.

También hay basura en playas

Además del hidrocarburo, producto del derrame, la basura no deja de ser otra problemática que afecta al Golfo de México.

“Encontramos muchas tapitas, palitos de paleta, si hemos ido a la escuela hemos visto que eso afecta a los peces y a las tortugas. Precisamente eso es buscar que podemos hacer para contribuir a que nuestra ciudad esté limpia”, dijo Olga Yepez, empresaria Coatzacoalcos.

José Santiago va a la preparatoria, diseña en sus ratos libres y llegó a la playa. Con su bolsa negra recoge todo el plástico posible.

“Me da tristeza ver que siempre está sucio, de por sí hay basura y ahora el petróleo. Quisiera aprovechar mi tiempo libre para hacer algo bueno”, mencionó José Santiago.

Cabello ayuda a limpiar petróleo

En Jaltipan, jóvenes realizaron una jornada de corte de cabello gratis. Ellos donaron su tiempo y el cabello cortado será donado a la Asociación Ayudando a Patitas que busca recolectar cabello para limpiar el petróleo del mar, pues aseguran que un kilogramo de cabello limpia ocho litros de crudo.

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