Más de 40 toneladas de hidrocarburos a cielo abierto en Barrillas; vecinos denuncian fuerte olor en Coatzacoalcos

| 14:29 | José Manuel Alor | Uno TV
Hidrocarburo a cielo abierto provoca mal olor.
Hidrocarburo a cielo abierto provoca mal olor. Foto: José Manuel Alor

Cerca de 40 toneladas de hidrocarburo recolectado espera ser removido de la localidad de Barrillas en Coatzacoalcos tras el derrame de petróleo que afecta a las costas de Veracruz.

La recolección la realiza la empresa Maya que fue contratada por personal de Pemex y se confina en un predio de la localidad de Barrillas donde permanece al aire libre y confinado para su destino final, aunque se desconoce a dónde lo llevarán.

Vecinos denuncian residuos de hidrocarburo a cielo abierto.
Vecinos denuncian residuos de hidrocarburo a cielo abierto. Foto: José Manuel Alor

Para los pobladores es de suma importancia que las bolsas con arena y petróleo sean movidas debido a que generan fuertes olores qué se incrementan con las altas temperaturas.

Las bolsas acumuladas continúan llegando debido a que las camionetas recolectan los residuos en las playas y las transportan a la localidad.

Hasta el momento toneladas sargazo con grumos está recalando en zonas como Barrillas pertenecientes a Coatzacoalcos y Jicacal de Pajapan en la zona sur del estado.

  • Pese a que la Secretaria de Marina y Petróleos Mexicanos afirman que las playas están totalmente limpias, aún hay zonas donde se continúa limpiando el hidrocarburo que recala.
Más de 40 toneladas de hidrocarburos contaminan zona.
Más de 40 toneladas de hidrocarburos contaminan zona. Foto: José Manuel Alor

“Ya vienen los vacacionistas y hacemos lo posible para que esté limpio y nos gana el mar porque nos siguen tirando hidrocarburo tenemos como 40 toneladas, se ha recolectado a orilla de playas, escaleras, seguimos diario recalando el mar”.

Cirilo Arias, trabaja en recolección de hidrocarburo

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