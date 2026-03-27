Más de 40 toneladas de hidrocarburos a cielo abierto en Barrillas; vecinos denuncian fuerte olor en Coatzacoalcos
Cerca de 40 toneladas de hidrocarburo recolectado espera ser removido de la localidad de Barrillas en Coatzacoalcos tras el derrame de petróleo que afecta a las costas de Veracruz.
La recolección la realiza la empresa Maya que fue contratada por personal de Pemex y se confina en un predio de la localidad de Barrillas donde permanece al aire libre y confinado para su destino final, aunque se desconoce a dónde lo llevarán.
Para los pobladores es de suma importancia que las bolsas con arena y petróleo sean movidas debido a que generan fuertes olores qué se incrementan con las altas temperaturas.
Las bolsas acumuladas continúan llegando debido a que las camionetas recolectan los residuos en las playas y las transportan a la localidad.
Hasta el momento toneladas sargazo con grumos está recalando en zonas como Barrillas pertenecientes a Coatzacoalcos y Jicacal de Pajapan en la zona sur del estado.
- Pese a que la Secretaria de Marina y Petróleos Mexicanos afirman que las playas están totalmente limpias, aún hay zonas donde se continúa limpiando el hidrocarburo que recala.
“Ya vienen los vacacionistas y hacemos lo posible para que esté limpio y nos gana el mar porque nos siguen tirando hidrocarburo tenemos como 40 toneladas, se ha recolectado a orilla de playas, escaleras, seguimos diario recalando el mar”.
Cirilo Arias, trabaja en recolección de hidrocarburo
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