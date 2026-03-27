Más de 40 toneladas de hidrocarburos a cielo abierto en Barrillas; vecinos denuncian fuerte olor en Coatzacoalcos

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Hidrocarburo a cielo abierto provoca mal olor. Foto: José Manuel Alor

Cerca de 40 toneladas de hidrocarburo recolectado espera ser removido de la localidad de Barrillas en Coatzacoalcos tras el derrame de petróleo que afecta a las costas de Veracruz.

La recolección la realiza la empresa Maya que fue contratada por personal de Pemex y se confina en un predio de la localidad de Barrillas donde permanece al aire libre y confinado para su destino final, aunque se desconoce a dónde lo llevarán.

Vecinos denuncian residuos de hidrocarburo a cielo abierto. Foto: José Manuel Alor

Para los pobladores es de suma importancia que las bolsas con arena y petróleo sean movidas debido a que generan fuertes olores qué se incrementan con las altas temperaturas.

Las bolsas acumuladas continúan llegando debido a que las camionetas recolectan los residuos en las playas y las transportan a la localidad.

Hasta el momento toneladas sargazo con grumos está recalando en zonas como Barrillas pertenecientes a Coatzacoalcos y Jicacal de Pajapan en la zona sur del estado.

Pese a que la Secretaria de Marina y Petróleos Mexicanos afirman que las playas están totalmente limpias, aún hay zonas donde se continúa limpiando el hidrocarburo que recala.

Más de 40 toneladas de hidrocarburos contaminan zona. Foto: José Manuel Alor

“Ya vienen los vacacionistas y hacemos lo posible para que esté limpio y nos gana el mar porque nos siguen tirando hidrocarburo tenemos como 40 toneladas, se ha recolectado a orilla de playas, escaleras, seguimos diario recalando el mar”. Cirilo Arias, trabaja en recolección de hidrocarburo

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