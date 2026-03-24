Delegación de deportistas con discapacidad queda varada en carretera de Veracruz

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Reportan varados a deportistas con discapacidad en Veracruz. Foto: ilustrativa

Una delegación de deportistas con discapacidad solicitó apoyo urgente a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, luego de que el autobús en el que viajaban quedara varado en la carretera, a la altura de la caseta 49 en Tampico.

El grupo, integrado por al menos 37 personas, entre deportistas, padres de familia y maestros, regresaba de una competencia nacional cuando la unidad presentó fallas mecánicas, lo que les impidió continuar su trayecto.

Autobús se queda detenido en plena carretera

De acuerdo con el testimonio del profesor David Saosa, el vehículo fue proporcionado para trasladar a la delegación que participó en un evento nacional en Piedras Negras, Coahuila.

Sin embargo, el autobús presentó fallas y quedó detenido en la carretera, dejando a los pasajeros sin posibilidad de avanzar hacia su destino final.

El incidente ocurre en una zona expuesta a altas temperaturas, lo que ha generado preocupación entre los afectados.

Menores y personas con discapacidad, entre los afectados

En el grupo se encuentran 20 deportistas con distintas condiciones, entre ellas:

Trastorno del espectro autista

Discapacidad intelectual

Síndrome de Down

Parálisis cerebral

Además, viajan personas adultas responsables, quienes han solicitado apoyo para garantizar el traslado seguro de todos los integrantes.

Piden apoyo urgente para regresar a Veracruz

Los afectados hicieron un llamado directo a la gobernadora para que se les proporcione otra unidad de transporte que les permita regresar a la ciudad de Veracruz.

Según el mensaje difundido, el grupo permanece a la espera de apoyo en condiciones de calor intenso y sin una solución inmediata para continuar su viaje.

Guardia Nacional brinda apoyo en la zona

En el lugar se reporta la presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes presuntamente brindan apoyo momentáneo a los afectados mientras se resuelve la situación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una respuesta oficial por parte de autoridades estatales respecto al incidente.

Sin pronunciamiento oficial hasta el momento

Pese a la difusión del caso, no se ha emitido una postura oficial ni se ha confirmado el envío de apoyo para la delegación.

Los afectados reiteraron su solicitud de ayuda para poder llegar sanos y salvos a Veracruz, ante las condiciones en las que permanecen.

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