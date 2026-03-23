Denuncian muerte de animales marinos por derrame de combustible en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Denuncian muerte de animales marinos por derrame en Veracruz. Foto: Getty Images

En redes sociales, usuarios denuncian varios casos de muerte de animales marinos por un derrame de combustible detectado en costas del estado de Veracruz. Ante esta situación, exigen a las autoridades federales y estatales llevar a cabo acciones urgentes para salvar a las especies que viven en esta zona.

Usuarios denuncian muerte de animales marinos por derrame en Veracruz

Luego de reportarse derrames de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre las costas de Tabasco y Veracruz, usuarios en redes sociales han comenzado a denunciar la muerte de varios animales marinos, cuyos cadáveres han aparecido en las playas del Golfo de México.

Por ejemplo, el 19 de marzo se reportó que el cuerpo de una tortuga marina apareció en la orilla de la Playa La Bamba.

Reportan presencia de crudo en playas donde anidan tortugas marinas

También durante este fin de semana, se denunció que hay una gran cantidad de crudo en las playas de Chachalacas, Tuxpan, Vega de Alatorre y Nautla, este último un centro de nidos de tortuga marina.

De hecho, usuarios aseguran que hasta el momento, hay al menos 14 reportes de muerte de animales marinos en las costas de Veracruz, a causa del derrame de combustible.

Incluso usuarios denuncian que los cuerpos de las tortugas presentan claras manchas de chapopote, por lo que exigen a las autoridades que hagan caso a los reportes de animales marinos muertos, ya que esto representa un grave daño ambiental.

Además, se registró también el hallazgo del cuerpo de un delfín muerto en las playas de Veracruz, aparentemente a causa también del derrame de crudo.

Hasta el momento, no hay un registro oficial de las autoridades de la cantidad de animales marinos muertos a causa del derrame.

Van 3 incidentes de combustible en marzo

Pemex informó este pasado domingo 22 de marzo sobre la presencia de combustible en las inmediaciones de la refinería Olmeca Dos Bocas, en el estado de Tabasco, donde se mantienen trabajos de contención y limpieza por parte de autoridades federales.

Cabe señalar que este es el tercer incidente en menos de un mes, ya que primero se detectaron manchas de crudo en costas del Golfo de México, principalmente en Veracruz y Tabasco, luego se registró un incendio en instalaciones cercanas a la refinería, y ahora se reportó la presencia de residuos contaminantes en Dos Bocas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.