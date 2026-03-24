Continúa limpieza de playas tras derrame de hidrocarburo en playas de Veracruz

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Limpian costas del Golfo de México tras expansión de derrame Foto: José Alor

En Veracruz continúa la limpieza de las playas del Golfo de México por el derrame de hidrocarburo que comenzó en Sánchez Magallanes, Tabasco, y que se extendió hasta las costas del estado, siendo Minatitlán, Coatzacoalcos y Tatahuicapan de las más afectadas.

Personal que fue contratado para realizar las labores de limpieza continúan trabajando en zonas de Coatzacoalcos y la zona serrana para tratar de recoger los grumos de petróleo, colocarlos en bolsas negras y posteriormente confinarlos para evitar daño al ecosistema.

Derrame de hidrocarburo en Veracruz hoy se extiende por el Golfo de México

De acuerdo con reportes de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, la contaminación se ha extendido a lo largo de aproximadamente 630 kilómetros de costa, desde Tamiahua y Tuxpan hasta zonas de Tabasco, abarcando prácticamente todo el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

Aunque Pemex ha informado un avance del 85% en las labores de limpieza, organizaciones ambientales y comunidades locales señalan que la mayoría de las playas continúa recibiendo chapopote y que muchas zonas no han sido atendidas.

Hasta el momento, se han identificado al menos 51 puntos con presencia de hidrocarburos, de los cuales 42 se ubican en Veracruz. En varios casos, la limpieza ha sido realizada únicamente por habitantes de las comunidades, quienes, además, enfrentan afectaciones económicas debido a la suspensión de actividades pesqueras y turísticas.

Contaminación en playas de Veracruz impacta fauna y ecosistemas

El derrame también ha provocado daños a la fauna, con el registro de tortugas marinas, delfines, manatíes y aves afectadas, así como impactos en manglares y ecosistemas costeros. Especialistas advierten que la situación es crítica ante el inicio de la temporada de anidación de especies en peligro de extinción.

Asimismo, persiste la incertidumbre sobre el origen del derrame, ya que las autoridades no han confirmado la fuente ni determinado responsabilidades, lo que impide garantizar que la fuga haya sido contenida.

Turismo en Veracruz, afectado por derrame de hidrocarburo

La preocupación de los prestadores de servicios es que con el acercamiento a la temporada de Semana Santa, los turistas decidan no visitar la zona de playas y turísticas, afectando la temporada alta que esperan restauranteros y pescadores para vender sus productos.

Incertidumbre por origen del derrame en el Golfo de México

Organizaciones ambientales hicieron un llamado urgente a las autoridades para reforzar las acciones de limpieza, transparentar la información, atender a las comunidades afectadas y establecer medidas de restauración ecológica.

El caso revive antecedentes de desastres petroleros en la región, como el ocurrido en 1979 con el pozo Ixtoc y el de Deepwater Horizon, considerados entre los mayores impactos ambientales en el Golfo de México.

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