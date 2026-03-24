Rescatan a más de 200 migrantes hacinados en tráiler que estaba en corralón de Xalapa

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Foto: Cuartoscuro/ Ilustrativa

Más de 200 migrantes hacinados en un tráiler fueron rescatados en Xalapa, Veracruz, luego de que la unidad fue asegurada y llevada a un corralón, donde comenzaron a gritar para pedir ayuda. El hallazgo ocurrió este lunes 23 de marzo, de acuerdo con información extraoficial.

El operativo, según los primeros reportes, inició cuando trabajadores de un corralón en la colonia Revolución escucharon gritos provenientes del interior de la caja del tráiler y dieron aviso a las autoridades.

Rescatan a migrantes en tráiler en Xalapa

De acuerdo con medios locales, el tráiler había sido asegurado previamente en la carretera federal Xalapa-Veracruz, a la altura del municipio de Puente Nacional, debido a que contaba con reporte de robo.

Tras su aseguramiento, la unidad fue trasladada a un corralón, sin que inicialmente se detectara que en el interior viajaban personas.

Cuando la unidad ya estaba en el depósito, los migrantes comenzaron a pedir auxilio, por lo que trabajadores del lugar alertaron a cuerpos de emergencia y policías, quienes abrieron las cajas del tráiler.

En el interior encontraron a hombres, mujeres y menores de edad en condiciones de hacinamiento, deshidratación y fatiga.

Migrantes serían de Centroamérica

De acuerdo con los reportes, fueron rescatadas alrededor de 229 personas migrantes, entre ellas 17 menores de edad, originarios principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Los migrantes recibieron atención médica, agua y alimentos, y posteriormente fueron trasladados al cuartel “San José” en Xalapa, para su registro, y posteriormente al Instituto Nacional de Migración.

El conductor del tráiler fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de tráfico de personas y robo de vehículo.

Investigan tráfico de personas

Autoridades estatales informaron que los migrantes presuntamente habrían sido inyectados con medicamentos para evitar que hicieran sus necesidades durante el traslado.

Las autoridades ya estarían investigando el caso para determinar la ruta del tráiler, la red de tráfico de personas involucradas y cómo fue posible que la unidad fuera trasladada sin detectar a las personas en su interior.

El Instituto Nacional de Migración, dicen, revisará la situación legal de cada persona rescatada para determinar su retorno asistido o protección migratoria.

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