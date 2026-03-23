Alertan por nuevo “modus operandi” de robos en carretera: delincuentes simulan trabajos de mantenimiento

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Simulan trabajos de mantenimiento para realizar robos en carretera. Foto: Getty.

En redes sociales, usuarios denuncian que hay un nuevo “modus operandi” de los delincuentes para llevar a cabo robos en carretera, pues, de acuerdo con los reportes, los criminales ahora simulan supuestos trabajos de mantenimiento para asaltar a conductores y transportistas, principalmente en rutas que van a Veracruz.

Simulan trabajos de mantenimiento para realizar robos en carretera

Usuarios han comenzado a compartir un video con el cual se muestra el nuevo “modus operandi” con el que actúan delincuentes para llevar a cabo robos contra conductores y transportistas en carretera, principalmente en aquellas rutas que se dirigen al estado de Veracruz.

De acuerdo con la grabación publicada en redes sociales, los ladrones ahora simulan trabajos de mantenimiento para poder obligar a los vehículos a que frenen su paso y entonces puedan asaltar a los automovilistas.

¿Qué se ve en el video con el que denuncian este nuevo “modus operandi”?

Al inicio del video se ve que un hombre con chaleco fosforescente hace señas con una bandera a transportistas para que reduzcan su velocidad, indicándoles supuestos trabajos de mantenimiento.

Entonces, metros más adelante, otros sujetos, con los mismos chalecos y banderas, les hacen las mismas señas a los conductores de los camiones para que se orillen en la carretera y luego frenen.

Justo después de esto, los hombres se acercan a los transportistas para asaltarlos. De hecho, se alcanza a escuchar el disparo de un arma de fuego, aunque no se logra observar si es para herir al conductor de una de las unidades o sólo para amenazarlo para que entregue sus pertenencias.

Por ahora, no se sabe si ya se detectó en qué tramo carretero se realizó el asalto o si hay detenidos por este hecho.

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