Investigan desaparición de transportista en la Álamo-Tihuatlán tras bloqueos por el “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Desaparece transportista en Álamo-Tihuatlán. Foto: Comisión de Búsqueda Veracruz

Autoridades del estado de Veracruz ya investigan la desaparición de un transportista en la autopista Álamo-Tihuatlán, luego de los bloqueos violentos que se registraron tras darse a conocer la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Reportan la desaparición de un transportista en la Álamo-Tihuatlán

De acuerdo con reportes de medios locales, el pasado domingo 22 de febrero, se denunció la desaparición de un transportista en la carretera federal Álamo-Tihuatlán, luego de los bloqueos violentos que se dieron en el estado de Veracruz por la muerte del “Mencho”.

El transportista fue identificado como Bulmaro Herrera Bandala y lo último que se supo fue que la unidad que conducía fue incendiada para los bloqueos que se dieron al norte de la entidad.

Además, se sabe que este transportista viajaba junto a su hermano, en vehículos diferentes, rumbo al municipio de Martínez de la Torre. Entonces, en la Álamo-Tihuatlán, sujetos armados le cerraron el paso.

Cuando su hermano se dio cuenta de que la unidad de Bulmaro estaba en llamas, regresó a buscarlo, pero ya no lo encontró.

Ficha de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz.

Investigan la desaparición de transportista

La Fiscalía General de Veracruz ya informó que desde el lunes 23 de febrero abrió una carpeta de investigación por la desaparición del transportista Bulmaro Herrera Bandala, justo cuando transitaba por el trayecto de la carretera Álamo-Tihuatlán, en el estado.

Indicaron que, de manera inmediata, se ordenó una investigación de los hechos, se aplicaron los protocolos correspondientes y que se ha comenzado una búsqueda por parte del personal Ministerial junto a un familiar directo, así como con la participación de otras instituciones.

“Esta institución reitera su compromiso con las víctimas y la procuración de justicia, por lo que se dará continuidad a las tareas de investigación y búsqueda para la localización de esta víctima”, señalaron en un comunicado de prensa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.