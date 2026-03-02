¡Ahora en Veracruz! Colapsan gradas con estudiantes de la UV en Xalapa durante toma de foto
La caída de una grada en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, durante la toma de fotografía de la Generación 2022-2026, dejó 18 estudiantes lesionados, de los cuales 16 fueron trasladados a hospitales de la capital.
El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas, mientras el estudio fotográfico Port organizaba a aproximadamente 400 alumnos sobre una estructura de tablas y cables.
Atención de emergencias y traslado de estudiantes
Al lugar acudieron corporaciones de emergencia y seguridad, incluyendo la Policía Municipal y Estatal, SUREM, Grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública, así como personal de Protección Civil Municipal y de la Secretaría de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria.
Dos estudiantes recibieron atención médica en el sitio, mientras que los 16 restantes fueron trasladados a la Policlínica Xalapa, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, para recibir atención especializada.
Rector confirma cifra de lesionados y seguimiento médico
El rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez confirmó que la cifra de estudiantes lesionados se ajustó a 18 y precisó que 16 ingresaron a la Policlínica Xalapa:
“Vamos a estar dando seguimiento médico a los estudiantes y eso es lo prioritario ahorita”, expresó.
Prioridad en atención y evaluación del incidente
Aguilar Sánchez indicó que la atención médica es la prioridad y no adelantó si se impondrán sanciones al estudio fotográfico responsable de la instalación de la estructura que colapsó. Las autoridades universitarias aseguraron que se dará seguimiento al incidente y se evaluarán las causas del colapso de la grada.
