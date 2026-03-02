¡Ahora en Veracruz! Colapsan gradas con estudiantes de la UV en Xalapa durante toma de foto

GENERANDO AUDIO...

Caída de grada en Universidad Veracruzana deja 18 lesionados Foto: Gettyimages

La caída de una grada en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, durante la toma de fotografía de la Generación 2022-2026, dejó 18 estudiantes lesionados, de los cuales 16 fueron trasladados a hospitales de la capital.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas, mientras el estudio fotográfico Port organizaba a aproximadamente 400 alumnos sobre una estructura de tablas y cables.

Atención de emergencias y traslado de estudiantes

Al lugar acudieron corporaciones de emergencia y seguridad, incluyendo la Policía Municipal y Estatal, SUREM, Grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública, así como personal de Protección Civil Municipal y de la Secretaría de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria.

Dos estudiantes recibieron atención médica en el sitio, mientras que los 16 restantes fueron trasladados a la Policlínica Xalapa, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, para recibir atención especializada.

Rector confirma cifra de lesionados y seguimiento médico

El rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez confirmó que la cifra de estudiantes lesionados se ajustó a 18 y precisó que 16 ingresaron a la Policlínica Xalapa:

“Vamos a estar dando seguimiento médico a los estudiantes y eso es lo prioritario ahorita”, expresó.

Prioridad en atención y evaluación del incidente

Aguilar Sánchez indicó que la atención médica es la prioridad y no adelantó si se impondrán sanciones al estudio fotográfico responsable de la instalación de la estructura que colapsó. Las autoridades universitarias aseguraron que se dará seguimiento al incidente y se evaluarán las causas del colapso de la grada.

