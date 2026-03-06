Desde el lunes: con la tarjeta Úlua baja pasaje a 13 pesos en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Precio del camión Úlua baja a 13 pesos con tarjetas de prepago. Foto: Gettyimages

El Gobierno de Veracruz informó que el precio del camión Úlua bajará a 13 pesos al usar tarjetas físicas de prepago, disponibles en puntos de venta como el Aquarium, las tiendas Yepas y a bordo de las propias unidades. Esta medida busca facilitar el pago del transporte en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y se aplicará a partir del lunes 9 de marzo.

Nueva modalidad de pago con tarjetas físicas de prepago en Veracruz

Las autoridades señalaron que el uso de tarjetas físicas de prepago permitirá a los usuarios acercar su tarjeta al lector al subir al camión Úlua, agilizando el servicio. Con esta forma de pago, el costo del pasaje se reducirá de 15 a 13 pesos, lo que representa un ajuste en la tarifa para los usuarios del transporte público en la zona.

“El transporte en Veracruz sigue mejorando, ahora las unidades Úlua contarán con tarjetas físicas de prepago para hacer el servicio más fácil y sencillo, sólo recarga tu tarjeta, acércala al lector al subir al camión y continúa tu trayecto con facilidad”, señaló el Gobierno del estado en un video publicado en sus redes sociales.

Puntos de venta de tarjetas físicas de prepago para el camión Úlua

El Gobierno detalló que los usuarios podrán adquirir las tarjetas físicas de prepago en tiendas Yepas, en el Aquarium de Veracruz y también directamente a bordo de las unidades del camión Úlua. La medida busca centralizar el pago mediante este sistema y asegurar que los usuarios puedan acceder a la tarifa de 13 pesos de manera sencilla.

Operación del camión Úlua bajo administración del Gobierno del estado

El servicio de transporte Úlua ahora es administrado por el Gobierno del estado, a través de un fideicomiso, luego de que las unidades fueran adquiridas y entregadas a concesionarios privados. Esta decisión se tomó tras un paro laboral que buscaba aumentar las tarifas del transporte, lo que llevó al Gobierno a retomar la operación y establecer nuevas condiciones de pago y tarifas para los usuarios.

Con esta medida, se espera que el uso de tarjetas físicas de prepago en el camión Úlua facilite el acceso al transporte público y haga más eficiente la movilidad en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

