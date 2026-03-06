Incendio en el Pozo Krem 1 provoca movilización en Las Choapas; imágenes

GENERANDO AUDIO...

Fuerte incendio en pozo petrolero, por explosión Foto ilustrativa: Getty Images

Un fuerte incendio se registró tras una presunta explosión de un pozo petrolero en la zona rural del municipio de Las Choapas, Veracruz en el Pozo Krem 1, ubicado en el ejido Constitución Mexicana, se encuentra ubicada a más de 70 kilómetros de la cabecera municipal, entre las localidades de Las Cruces y La Guadalupe.

Incendio en pozo petrolero Veracruz: situación y control

El incendio en el pozo petrolero se observó a varios kilómetros de distancia, con llamas que alcanzaron casi 20 metros de altura. La explosión y el fuego fueron controlados por las autoridades locales, sin que se reportara riesgo para las familias de la región.

Autoridades y Pemex atienden incendio en Las Choapas

Representantes de la Secretaría de Protección Civil, Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades locales se trasladaron al lugar para supervisar la situación. Los cuerpos de emergencia llevaron equipo especializado, incluyendo líquido espumante y extintores, para contener el fuego y evitar su propagación hacia otras instalaciones petroleras ozonas habitadas cercanas.

Brigadas de emergencia y rescate en el Pozo Krem

Tras el incidente, brigadas de Pemex se movilizaron al lugar para realizar labores de control del incendio en pozo petrolero y evaluación de riesgos. También participaron unidades de rescate de municipios cercanos, como Cuichapa y Agua Dulce, debido a la distancia del sitio del siniestro.

Las autoridades continúan supervisando la zona para descartar riesgos adicionales y determinar las causas del incendio en pozo petrolero Veracruz.

Impacto y seguimiento del incendio en pozo petrolero Veracruz

Aunque el fuego generó alarma por la magnitud de las llamas, las autoridades confirmaron que no hay riesgo para las localidades cercanas. Las labores de control de incendio en pozo petrolero continúan bajo la coordinación de Pemex y Protección Civil.

Se espera un informe oficial sobre las causas del siniestro y posibles afectaciones en la infraestructura petrolera.

