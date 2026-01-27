Detienen a hija y novio por asesinato de maestra en Agua Dulce

GENERANDO AUDIO...

Hija y novio detenidos por asesinato de maestra. Foto: Uno TV

La mañana de este lunes, vecinos de la colonia Kilómetro Dos, en Agua Dulce, hallaron el cuerpo calcinado de una maestra frente a su domicilio. Los familiares identificaron a la víctima como Martha Pérez González, de 53 años, quien trabajaba como docente en el jardín de niños Leopoldo Lugones. Las autoridades estiman que el homicidio ocurrió entre la noche del domingo y las primeras horas de este lunes.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades detuvieron a la hija de la docente y a su novio como presuntos responsables del crimen. La menor, estudiante del Colegio de Bachilleres, huyó con su pareja en el automóvil de la víctima tras cometer el ilícito.

La Policía Ministerial y el Ejército Mexicano detuvieron a la pareja en la congregación de Tonalá durante un operativo conjunto. Tras la captura, las autoridades trasladarán a los presuntos responsables a Coatzacoalcos para que rindan su declaración.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado continúa las investigaciones para esclarecer totalmente los hechos.

