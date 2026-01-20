Captan altercado entre alcaldesa y síndico en Lerdo de Tejada; hubo amenazas de muerte

GENERANDO AUDIO...

Altercado en Ayuntamiento involucra a síndico y alcaldesa. Foto: GettyImages

Este lunes 19 de enero se registró un altercado en el Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, luego de que el síndico Johard Cruz Delfín realizara amenazas de muerte contra la alcaldesa Flor María Sosa Zamudio.

Altercado en el Ayuntamiento de Lerdo de Tejada

El síndico ingresó a la oficina de la presidenta municipal, donde inició un intercambio verbal con la alcaldesa. Durante el diálogo, el funcionario elevó el tono de sus reclamos, los cuales fueron interpretados por el personal presente como amenazas directas contra la vida de la alcaldesa Flor María Sosa Zamudio.

Reacciones tras las presuntas amenazas a la alcaldesa

Tras el incidente, trabajadores de la oficina de Presidencia manifestaron preocupación por lo ocurrido, mientras que otros funcionarios públicos expresaron su rechazo a la agresión verbal y señalaron que los hechos podrían encuadrarse dentro de un contexto de violencia de género

Antecedentes entre la alcaldesa y dirigencia de Morena

Hace unos días, la alcaldesa de extracción morenista irrumpió una asamblea de su partido para reclamar al dirigente estatal, Esteban Ramírez Zepeta, por no haberle asignado un lugar en el estrado durante un evento partidista.

