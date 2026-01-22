Imágenes impactantes: frío congela cascadas en La Perla, Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Cascadas de hielo en municipio de La Perla parecen de película. Foto: El Orizabeño

El descenso de temperaturas asociado a los frentes fríos en Veracruz ha provocado fenómenos inusuales y riesgos en varias regiones del estado. En la zona de Altas Montañas, habitantes de La Perla registraron cascadas de hielo en la comunidad de Potrero Nuevo.

Formación de cascadas de hielo en La Perla

Durante enero, las bajas temperaturas han transformado las caídas de agua en figuras alargadas de hielo. Las cascadas en Potrero Nuevo se han convertido en un atractivo para decenas de familias que viajan para observarlas. Desde la cabecera municipal, camionetas trasladan a los visitantes hacia la congregación de Potrero, donde se encuentran las cabañas El Lince, punto de descanso antes de recorrer los cerros hasta llegar a las cascadas congeladas.

Impacto de frentes fríos y vientos fuertes en la navegación

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil Veracruz, la masa de aire frío también generó vientos fuertes por evento del Norte, con rachas de hasta 83.9 km/h en la Bahía Sur de Veracruz y 78.8 km/h en Antón Lizardo.

Turismo y naturaleza en la zona de Altas Montañas

Las cascadas de hielo, en la zona de Altas Montañas, son un atractivo destacado para el turismo de aventura y naturaleza, recibiendo visitantes de Puebla, Ciudad de México y otros estados.

