Brandon Isaac regresa a casa en Veracruz: su cuerpo fue entregado tras 14 años desaparecido

Caso Brandon Isaac: restos fueron entregados 14 años después. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de Veracruz entregaron a Enriqueta Blanco (madre del desaparecido) los restos de su hijo Brandon Isaac, quien desapareció en 2012 y fue localizado sin vida días después, sin que su familia fuera notificada durante más de una década.

Brandon Isaac desaparecido en Veracruz desde 2012

El caso Brandon Isaac comenzó en junio de 2012, cuando el adolescente fue sustraído y trasladado en un taxi. Días después, su cuerpo fue localizado en Álamo Temapache junto con otros 13 cuerpos. A pesar del hallazgo, Brandon Isaac no fue identificado y sus restos fueron enviados a una fosa común en Tuxpan, donde permanecieron sin ser relacionados con su familia.

Identificación de restos de Brandon Isaac

En 2020, con la llegada de la Brigada Nacional de Búsqueda, Enriqueta Blanco revisó registros de servicios periciales y reconoció un tatuaje que correspondía a Brandon Isaac. La información fue presentada ante autoridades, quienes confirmaron en 2021 que los restos correspondían al joven desaparecido en Veracruz.

Pese a la confirmación, la entrega no se concretó sino hasta cinco años después. Colectivos señalaron que la autoridad contó con elementos de identificación desde el inicio del caso.

Entrega de restos y denuncia de colectivos en Veracruz

El Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera y la Red Unidos por los Derechos Humanos A.C. indicaron que, aunque se realizó una “devolución digna”, no hay personas detenidas por la privación de la libertad y el homicidio de Brandon Isaac, ni por los hechos donde fueron localizadas 14 personas sin vida.

