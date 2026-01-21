Maltratar toros te puede costar hasta 29 mil pesos en Tlacotalpan

GENERANDO AUDIO...

Tlacotalpan sancionará maltrato de toros durante la Candelaria. Foto: Cuartoscuro

La Fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan tendrá sanciones económicas y arresto para las personas que incurran en maltrato animal, al anunciar medidas para regular la tradicional suelta de toros que se realiza el 1 de febrero.

Multas por maltrato animal en la Fiesta de la Candelaria

Las autoridades municipales señalaron que quienes incumplan las disposiciones durante la Fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan podrán recibir multas que van de 11 mil 731 pesos hasta 29 mil 327.5 pesos, además de 72 horas de arresto, dependiendo de la magnitud del daño ocasionado al animal. El comunicado oficial detalla que ninguna persona podrá sujetar al toro, con excepción de los jinetes autorizados.

Reglas para la suelta de toros en Tlacotalpan

Entre las disposiciones emitidas para la Fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan, se encuentran:

Los toros deberán deambular libremente por la zona autorizada

por la zona autorizada Se prohíbe cualquier acción que busque provocar la embestida del animal

No insistir con el capote o realizar actos que inciten su reacción

Prohibiciones durante la Fiesta de la Candelaria en Tlacotalpan

Las autoridades también informaron que:

No se permitirá el ingreso a la zona de tránsito del toro con objetos que puedan sujetarlo

Prohibido arrojar líquidos

Golpear o intentar sujetar al animal por cualquier parte del cuerpo

Los jinetes autorizados únicamente podrán intervenir cuando exista riesgo para la integridad física del toro o de una o varias personas

