Fosa clandestina en Jáltipan: trasladan restos a Nogales para su identificación

Ricardo Ahued, secretario de Gobierno en Veracruz. Foto: Uno TV

Los cuerpos localizados en un rancho del Cocuital perteneciente a Jáltipan, en Veracruz, han sido trasladados al municipio de Nogales para su identificación a través de perfiles genéticos, pues mucha de ellos estaban en avanzando estado de desconocimiento.

El secretario de Gobierno en Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras instituciones estaban trabajando para dar atención a las peticiones de los colectivos.

Y es que grupo de madres buscadoras se han acercado al sitio de las fosas en la búsqueda de sus desaparecidos y sus hijos.

Ricardo Ahued Indicó que se reforzará la vigilancia en la zona sur y aclaró que la gobernadora no tiene pactos con ningún grupo delictivo, por lo tanto, puede afrontar el tema de la seguridad.

Hasta el momento ha trascendido que son más de siete los cuerpos localizados en la fosa de Jáltipan, cifra que no ha sido confirmada por las autoridades.

“Están trabajando la CNDH Y ya se encuentra la fiscalía. Está tomando la gobernadora como dicen en el argot, el toro por los cuernos y como dicen ni ella ni nadie tiene compromisos con ningún grupo que tenga alguna actividad delictiva, está la capacidad moral de atender todos los frentes, que no está fácil, que no es sencillo”. Ricardo Ahued, secretario de Gobierno en Veracruz.

