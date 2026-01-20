Nahle nombra a Mariela Hernández, nueva titular de la Secretaría de Salud de Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Rocío Nahle nombra a Mariela Hernández al frente de Salud en Veracruz .Foto: AFP

La gobernadora Rocío Nahle García dio a conocer el nombramiento de Mariela Hernández García como nueva titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, en sustitución de Valentín Herrera Alarcón.

Mariela Hernández García llega a la Secretaría de Salud de Veracruz

Rocío Nahle García informó que Mariela Hernández García realizará una revisión a fondo del funcionamiento de la Secretaría de Salud (SESVER) , con el objetivo de mejorar la coordinación institucional y fortalecer la atención médica que se brinda a la población de Veracruz y la relación con el modelo de IMSS-Bienestar.

Protestas y reclamos en SESVER durante la gestión anterior

El relevo en la Secretaría de Salud ocurre después de que el Gobierno de Veracruz enfrentara protestas y reclamos de trabajadores de hospitales y centros de salud en distintas regiones del estado.

Reconocimiento a Valentín Herrera Alarcón

Pese a las inconformidades registradas, Rocío Nahle García señaló que Valentín Herrera Alarcón realizó un buen trabajo durante el tiempo que encabezó la Secretaría de Salud, cargo que ocupó por poco más de un año.

