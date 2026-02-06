Atacan a balazos y secuestran al alcalde de Zacualpan; su chofer resulta herido

GENERANDO AUDIO...

Agreden a alcalde de Zacualpan, lo privan de libertad en Puebla. Foto: Gettyimages

El alcalde de Zacualpan, Veracruz, Andrés Maldonado Yáñez, fue víctima de una agresión armada y privación de la libertad junto con su esposa y su chofer, cuando circulaban por el estado de Puebla; el conductor resultó herido por arma de fuego y posteriormente fue trasladado a un hospital.

Agresión armada contra el alcalde de Zacualpan en Puebla

El edil viajaba acompañado de su esposa, Jazmín Martínez Santizo, y de su chofer, Hilario Fragoso Calderón, a bordo de una camioneta oficial. La agresión armada se registró a la altura del kilómetro 55, en la zona de Chignahuapan, Puebla. En ese punto, un grupo de personas armadas interceptó la camioneta Toyota, en la que viajaba el alcalde de Zacualpan, y realizó detonaciones de arma de fuego contra la unidad.

Durante el ataque, el chofer Hilario N., recibió un impacto de bala en el muslo derecho.

Privación de la libertad y abandono en Tlaxcala

Tras la agresión, el alcalde de Zacualpan, su esposa y el chofer fueron obligados a descender del vehículo y subidos a otra unidad por los agresores. En ese lapso, los responsables huyeron con la camioneta oficial mientras mantenían retenidos al alcalde de Zacualpan y a sus acompañantes.

Posteriormente, las víctimas fueron abandonadas en caminos de terracería de la comunidad de Santa Clara Ozumba, en el municipio de Atlangatepec, Tlaxcala.

Atención médica y localización de las víctimas

Alrededor de las 23:10 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y policías municipales de Atlangatepec localizaron al alcalde de Zacualpan, a su esposa y al chofer. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al conductor herido, quien fue estabilizado en el lugar.

