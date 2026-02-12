Incautan 82 mil litros de hidrocarburo y 149 vehículos en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

FGR asesta golpe al tráfico de hidrocarburos en Veracruz. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 149 vehículos, así como más de 82 mil litros de hidrocarburo, durante la ejecución de cuatro órdenes de cateo en el municipio de Minatitlán, Veracruz, como parte de una investigación por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Cateos en Minatitlán dejan amplio aseguramiento

Las diligencias fueron encabezadas por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz, y se realizaron en coordinación interinstitucional con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como con elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que integran la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

En el primer inmueble cateado, las autoridades aseguraron 52 mil 200 litros de hidrocarburo, además de 25 tractocamiones, un camión, cuatro camionetas, 36 semirremolques tipo tanque, seis plataformas con contenedor, 10 contenedores tipo Fractank-IBC y 11 tanques fijos de almacenamiento.

Vehículos y tanques localizados en distintos predios

En el segundo domicilio, se localizaron dos tanques fijos de almacenamiento, 41 semirremolques tipo tanque, 18 autotanques y siete tractocamiones.

Durante el cateo del tercer predio, fueron asegurados ocho semirremolques tipo tanque, dos tractocamiones, dos camiones, una camioneta, dos remolques nodriza y dos tanques fijos de almacenamiento.

Finalmente, en una vivienda, las autoridades encontraron 30 mil litros de hidrocarburo, nueve contenedores tipo IBC, dos tanques cisterna móviles, un semirremolque tipo tanque y un camión con tanque integrado.

Indicios quedan a disposición del MPF

Los inmuebles cateados, así como los vehículos, contenedores y el hidrocarburo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades conforme a la ley.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.